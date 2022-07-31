بطاقات التموين 2022.. ننشر الفئات المستفيدة من زيادة الدعم الاستثنائي

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بطاقة التموين
بطاقة التموين
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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا.

وتتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع الجهات المعنية اللازم لزيادة مبلغ وقدره 100 جنيها شهريا للأسرة ولعدد 9.1 مليون أسرة.

ومن المقرر  أن يتم صرفها بصورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تبدأ من سبتمبر المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

التموين 

تحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية

وقررت وزارات التضامن الاجتماعي والتموين والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية، اختيار وتحديد الأسر الأكثر حتياجا، وهم نحو 9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير، وينضم إليهم من يتقاضون معاش تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن.

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تفاصيل حول الفئات المستفيدة من زيادة الدعم الاستثنائي

- يتم صرف المساعدات الاستثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها نحو مليار جنيه شهريًا.

- يستهدف الدعم الفئات الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.

- يستهدف الدعم الفئات الذين يحصلون على  معاش التضامن الاجتماعي

- يستهدف الدعم الفئات الذين من تقل دخولهم عن الحد الأدنى للاجور.

- كما يستهدف الدعم الأرامل والمطلقات وكبار السن والأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية والاسر الفقيرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أوضح  أن تطبيق صرف الحزمة الاستثنائية يتطلب إجراءات لوجستية وترتيبات، خاصة بالنسبة للأسر التي ليس لها بطاقات صرف، قائلا «سنقوم بعمل بطاقات لها في أسرع وقت ممكن وسيتم تسليمها إليها وتفعيلها ويمكن لها أن تصرفها من خلال البريد، لذلك نستهدف أن يكون بدء التطبيق في نهاية شهر أغسطس ؛ حتى يتسنى إنهاء هذه الإجراءات اللوجستية». 

ونجحت  وزارة التموين والتجارة الداخلية  بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين  في اتخاذ  خطوات الاستباقية وتحقيق مخزون استراتيجي من سلعة زيت الطعام يصل لما يقرب من 6.1 شهر، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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