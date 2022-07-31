تعرف على كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة والأوراق المطلوبة

كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة

كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة، يهوى الكثيرون السفر والتنقل خارج حدود الدولة، لأسباب مختلفة تتعلق بالعمل وأخرى تتعلق بحب السفر والبحث عن أماكن جديدة من أجل التمتع وأخذ قسط من الراحة، ما يلزم وجود جواز سفر.

استخراج جواز سفر لأول مرة

ويتساءل الكثيرون عن كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة وهو موضوع يعتبره الكثيرون عبئا ثقيلا على كاهلهم، يودون الانتهاء منه بشكل سريع وإنجازه من أجل التحرك كيفما شاؤوا.

عملية استخراج جواز سفر لأول مرة

وكانت عملية استخراج جواز سفر لأول مرة في سابقا تتطلب الذهاب إلى الجهات المختصة إلى جانب زحام المواطنين للحصول على الأوراق، وهو ما دفع دفع إدارة الجوازات بوزارة الداخلية إلى تسهيل الأمر على المواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمة والخدمات الأخرى المتعلقة بالسفر إلى الخارج، بشكل أسهل.

إجراءات استخراج جواز سفر لأول مرة

وحرصت وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات على تخفيف إجراءات استخراج جواز سفر لأول مرة والتسهيل على المواطنين من أجل رفع الأعباء عنهم، وتسهيل مهمتهم وتوفير الوقت والجهد.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة والأوراق المطلوبة في السطور التالية:

- الذهاب إلى مكتب الجوازات التابع للراغب في استخراج جواز سفر لأول مرة وبحيب إقامته ومكانه الموجود في بطاقة الهوية الخاصة به.

- يعبئ الراغب في استخراج جواز سفر لأول مرة بياناته بشكل صحيح في الاستمارة الخاصة باستخراج جواز سفر لأول مرة ووضع المعلومات اللازمة باللغتين العربية.

- تقديم طلب استخراج جواز سفر لأول مرة والمستندات المطلوبة لمكتب فحص مراجعة البيانات.

- دفع رسوم استخراج جواز سفر لأول مرة، والتي تصل لـ500 جنيه، والحصول على الإيصال لاستخدامه عند الاستلام.

- يمكن للمواطن الذهاب للحصول على جواز سفر لأول مرة بعد انتهاء المدة المحددة من قبل المكتب.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة

- بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- شهادة الميلاد مميكنة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

- 4 صور شخصية مقاس 4 * 6، بخلفية بيضاء جديدة حتى يتم قبولها.

- الشهادة العسكرية والموقف من التجنيد للرجال.

- المؤهل الدراسي إذا لم يكن المؤهل مكتوبا في البطاقة.

- تقديم إثبات الحالة الاجتماعية لمن يرغب في الحصول على جواز سفر جديد.

ما هي المدة التي يستغرقها استخراج جواز سفر لأول مرة

أوضحت الجهات المختصة أن استخراج جواز سفر لأول مرة يستغرق 3 أيام، كما توجد خدمة استخراج جواز سفر لأول مرة بشكل "مستعجل" خلال 24 ساعة، كما أن استخراج جواز سفر بدل فائد يحتاج إلى 72 ساعة كما هو الحال عند استخراج جواز سفر تالف أو في حالة انتهاء جواز السفر.