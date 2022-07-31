نظام جدارة الوظائف التعليمية 1444.. أبرز شروط التقديم والرابط

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نظام جدارة الوظائف التعليمية 1444.. أبرز شروط التقديم والرابط

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل المتعلقة حول نظام جدارة الوظائف التعليمية 1444، نقدم لكم في السطور التالية، أبرز شروط التقديم والرابط

ويبحث العديد من الخريجين في المملكة العربية السعودية على طريقة التقديم على تلك الوظائف، حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا عن حاجتها لعدد من المعلمين والمعلمات للعمل كمدرس ممارس بنظام التعاقد الرسمي، حيث يتم شغل 11547 وظيفة وذلك بعد النظر في كافة الطلبات المتقدمة ومقارنتها بالشروط الموضوعة من قبل الوزارة لشغل تلك الوظائف.

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وظائف تعليمية متاحة عبر منصة جدارة بالسعودية.. تعرف عليها

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هنا Here.. كل ما تريد معرفته عن طريقة التقديم على الوظائف عبر منصة جدارة

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بالخطوات.. تعرف على كيفية التقديم للوظائف التعليمية عبر جدارة 1444 هـ

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شروط التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة

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رابط وظائف جدارة الجديدة بالمملكة العربية السعودية

نظام جدارة الوظائف التعليمية 1444.. ورابط التقديم

يمكن التقديم عبر نظام جدارة الوظائف التعليمية 1444 إلكترونيا من خلل رابط خصصه الموقع للمعلمين الراغبين في التقديم والحصول على فرصة عمل مناسبة تناسب تخصصاتهم؛ حيث تسعى الحكومة السعودية بشكل دائم إلى التسهيل على جميع المواطنين، لتتم الكثير من الأمور وأبرزها عملية التقديم على الوظائف من داخل منزل المواطن، وعن ربط التقديم يمكن الضغط هنــــــــــــــــــا

نظام جدارة الوظائف التعليمية 1444.. أبرز خطوات التقديم

1- يجب أن يبدأ المتقدم بالتوجه إلى موقع نظام جدارة للتوظيف.

2- ثم القيام بكتابة بيانات الدخول الخاصة به من اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- بعد ذلك يضغط على تقديم الوظائف التعليمية.

4- ثم يبدأ في كتابة كل البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

5- بعد ذلك يقوم برفع المستندات اللازمة كاملة.

6- في النهاية يضغط على زر تأكيد الطلب.

7- ينتظر رسالة القبول أو الرفض والتعرف على النتيجة عن طريق نفس الموقع.

نظام جدارة الوظائف التعليمية 1444.. شروط التقديم

ومن جهتها، ضعت الوزارة شروط التقديم على الوظائف التعليمية 1444، بهدف التعرف عليها كل من يرغب في التقديم وهي كالتالي:

1- ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على إحدى المؤهلات العالية التي تناسب الالتحاق بتلك الوظيفة.

2- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

3- يلزم أن يكون حاصل على شهادة جامعية من إحدى كليات المملكة أو عمل شهادة معادلة داخل المملكة في حالة الحصول على الشهادة خارجها.

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