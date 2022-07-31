تعرف على أكواد تحويل رصيد فودافون المجانية

أكواد تحويل رصيد فودافون

أكواد تحويل رصيد فودافون، أتاحت شركة فودافون للاتصالات العديد من الخدمات التي توفر على العملاء الوقت والجهد، ومن أبرزها خدمات فودافون كاش وتحويل الرصيد والأموال، إضافة إلى دفع الفواتير واستخراج كروت دفع على الإنترنت.

أكواد تحويل رصيد فودافون

ويبحث الكثيرون عن أكواد تحويل رصيد فودافون من أجل استخدامها دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع فودافون المنتشرة في كل مكان وبمختلف المحافظات، أو الاتصال والاستعانة بخدمة العملاء.

أكواد تحويل رصيد فودافون المجانية

وتوجد أكواد تحويل رصيد فودافون بشكل مجاني يمكن من خلالها التحويل بسهولة، ما يوفر وقتا كبيرا لعملاء الشركة التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الاتصالات في مصر والعالم العربي.

أكواد تحويل رصيد فودافون والخدمات المقدمة

وتوجد العديد من الخدمات التي توفرها أكواد تحويل رصيد فودافون مجانا، لعل أبرزها خدمة تحويل الرصيد، عن طريق كود تحويل رصيد لأي رقم أخر فودافون، كما توفر تحويل الرصيد لجميع الشركات الأخرى، من خلال أكود قد خصصتها الشركة لعملائها، فإذا كنت عميل كارت يمكنك تحويل رصيد حتى 50 جنيه، ويمكن للشخص استخدام تلك الخدمة عدة مرات.

كيفية استخدام أكواد تحويل رصيد فودافون المجانية

يمكن استخدام أكواد تحويل رصيد فودافون بشكل مجاني من خلال التالي:

- إدخال الكود *868* 2* رقم الهاتف* المبلغ المراد تحويله ثم نضغط #.

- الاتصال على رقم 868.

- تحويل رصيد فودافون أون لاين من خلال تطبيق أنا فودافون.

كما توجد العديد من الأكواد التي يمكن من خلالها الغاء خدمات فودافون، كما يمكن لعملاء كارت فودافون استخدام كود تحويل رصيد من خط لخط أخر من خلال:

- الاتصال على رقم خدمة عملاء فودافون برقم 868 واتباع الخطوات لتحويل الرصيد.

- إدخال كود *868*2* المبلغ المراد تحويله ثم #.

أكواد تحويل رصيد فودافون كاش

توجد أكواد تحويل رصيد فودافون كاش التي يمكن من خلالها تحويل رصيد أو أموال باستخدام كود للتحويل من محفظة إلى محفظة أخرى دون الحاجة إلى إنترنت، وتعمل هذه الطريقة مع الأرقام المفعل بها خدمة فودافون كاش، وذلك من خلال الذهاب إلى أقرب فرع وتفعيل خدمة فودافون كاش، كما يمكنك تحويل رصيد من خلال فودافون كاش عن طريق اتصال ذلك التالي: *9*7*رقم الموبايل*المبلغ ثم نضغط على رمز #.

أكواد مهمة لعملاء شركة فودافون

هناك بعض الأكواد المهمة التي يحتاجها عملاء فودافون منها:

- *150#، لمعرفة أخر اتصال بك من خلال.

- للتعرف على التاريخ والوقت من خلال كود *100#.

- معرفة رقم الهاتف كود *878#.

- الرصيد المتبقي كود *868*1#.

- شحن كارت كود *858* رقم الكارت#.

يُذكر أن شركة فودافون قد خصصت كود تحويل رصيد فودافون مجانا وأكواد أخرى مهمة تحتاج إليها إذا كان لديك خط خاص بالشركة، ويمكن من خلالها توفير الوقت والجهد على العملاء، دون الحاجة للذهاب إلى أفرع الشركة.