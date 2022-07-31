جدول مباريات اليوم - موعد مباراة السعودية واليمن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية ضد اليمن ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 31 يوليو 2022 في الدور ربع نهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب السعودية في مواجهة أمام نظيره منتخب اليمن، فيما سيواجه منتخب الأردن نظيره منتخب فلسطين.

بينما ستكون المواجهات الأخرى في نفس الدور، بين منتخب مصر أمام منتخب المغرب، واللقاء الأخير سيجمع بين منتخب الجزائر أمام منتخب تونس.

موعد مباراة السعودية ضد اليمن في كأس العرب للشباب

تقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي السعودية واليمن، مساء اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في كأس العرب للشباب 2022

سيتم نقل مباراة السعودية واليمن على عدة قنوات عربية في العديد من الدول لمنح الجماهير فرصة مشاهدة البطولة والاستمتاع، ومن أبرز القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية للشباب:

قناة اليمن اليوم.

قناة اليمن الفضائية.

الرياضية السعودية.

قناة SSC.

أبوظبي الرياضية.

قناة دبي الرياضية.



وتذاع المباراة عبر السعودية الرياضية وSSC والكأس القطرية ودبي الرياضية وأون تايم سبورتس ونايل سبورت، بخلاف الرياضية العراقية.

مباريات الدوري المصري

سنواصل سويًا اليوم الأحد استكمال مباريات الدوري المصري بخوض ثلاثة مواجهات من العيار الثقيل.

يواجه فريق سموحة نظيره غزل المحلة في الساعة السادسة والنصف وسيتم إذاعة اللقاء على قناة أون تايم سبورت، كما سيتم نقل مباراة سيراميكا كليوبترا وايسترن كومباني في نفس الموعد، وسيجمع اللقاء الأخير طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري في تمام التاسعة مساءً على أون تايم سبورت.

مصطفي محمد في مواجهة باريس سان جيرمان

يخوض لاعب منتخبنا الوطني مصطفي محمد أول لقاء مع فريقه الجديد نانت أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي وسيتم نقل اللقاء على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.