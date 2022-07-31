باستثناء المشروعات القومية.. شروط البناء الجديدة 2022 في المدن والقرى

تطبق المحافظات شروط البناء الجديدة 2022 على المدن والأحياء لضبط منظومة العمران، أما القرى يطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وأكّدت وزارة التنمية المحلية، في تقرير لها، استمرار العمل وإصدار تراخيص البناء وفق شروط البناء الجديدة 2022، وغير مسموح بأي أعمال بناء أو تعديلات في العقارات والمباني دون الحصول على ترخيص لمنع مخالفات البناء أو ظهور مبان عشوائية مرة أخرى.

المشروعات القومية مستثناه من شروط البناء



وتتلقى المحافظات من خلال المراكز التكنولوجية طلبات تراخيص البناء وفق شروط البناء الجديدة 2022 للحفاظ على النسق العمراني، إذ أن أقصى ارتفاع مسموح به بناء دور أرضي و4 طوابق وفق مساحة الشارع، مع استثناء بعض الشوارع الرئيسية والكورنيش وهذا تحدده كل محافظة بالتنسيق مع جهاز التخطيط العمراني والجهات المختصة، ويستثنى من شروط البناء الجديدة 2022 المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.

تراخيص البناء



وتتضمن شروط البناء الجديدة 2022، التقديم بطلب ترخيص البناء إلى المركز التكنولوجي الموجود في حيز أعمال البناء على النموذج الخاص بذلك من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد شامل نموذج إعداد الترخيص، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن، وصورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس والمكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد، وتقدير قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق، مع تقديم بيان صلاحية للموقع، و3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي، وشهادة المتغيرات المكانية، مع إرفاق صورة من شهادة الاستشاري المعتمد من نقابة المهندسين لأي تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري.

وترسل المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي المختص، الذي يخاطب بدوره الجامعة لمراجعة أوراق ترخيص البناء للبت في الطلب، وفي حالة الموافقة على طلب ترخيص البناء يجب قيام صاحب الترخيص أو المهندس القائم على الأمر بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في أعمال البناء وفق الترخيص قبلها بأسبوعين على الأقل.



يسأل عدد كبير من المواطنين عن اشتراطات البناء فى القرى 2022، وأكدت تقارير صادرة عن وزارة التنمية المحلية أن اشتراطات البناء بالقرى تخضع لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وليس اشتراطات البناء الجديدة التي تنطبق على المدن بهدف ضبط منظومة البناء؛ والحد من المخالفات والتشوه العمراني، ولكي تحصل على ترخيص بناء بالقرى لا بُد من اتباع عدة خطوات، ولا يُسمح بالبناء على الأراضي الزراعية.

عقد صحة توقيع

واشتراطات البناء في القرى 2022 تتطلب الحصول على عقد صحة توقيع، على أن يكون ترخيص المكان داخل الحيز العمراني، ويجب على من يرغب في الحصول على ترخيص داخل القرى التوجه إلى المجلس القروي التابع له لتقديم طلب رخصة بناء في حال كانت قطعة الأرض فضاء، أو رخصة تعلية لو المبنى قائم بالفعل ويريد التعلية أو التوسعة وبعدها يجري تحديد موقع المبنى أو قطعة الأرض المراد البناء عليها على الخريطة بواسطة المجلس القروي، ثم يتبع باقي الخطوات تباعًا واستخراج بيان صلاحية.

التنمية المحلية: استمرار العمل وإصدار تراخيص



وأكدت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها، استمرار العمل وإصدار تراخيص البناء حسب شروط البناء الجديدة، والتي لا تسمح بأي أعمال بناء أو تعديلات في العقارات والمباني دون الحصول على التراخيص لمنع مخالفات البناء أو ظهور المباني العشوائية مرة أخري، وتنطبق هذه الشروط على المدن والأحياء، أما بالنسبة للقري فينطبق عليها قانون البناء الموحد الذي يحمل رقم 199 لسنة 2008، حيث تهدف الشروط والضوابط لضبط منظومة العمران.



وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن التقديم على تراخيص البناء حسب شروط البناء الجديدة، يكون من خلال المحافظات المختلفة عبر المراكز التكنولوجية، وذلك للحفاظ على النسق العمراني، مشيرا إلى أن أقصى ارتفاع مسموح به بناء دور أرضي و4 طوابق حسب مساحة الشارع، مع وضع استثناء لبعض الشوارع الرئيسية والكورنيش الذي يخضع لكل محافظة حيث يتم تحديده بالتنسيق مع جهاز التخطيط العمراني والجهات المختصة، على أن يستثني من شروط البناء الجديدة المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في المحافظات.



شروط البناء الجديدة والأوراق المطلوبة

التقديم بطلب ترخيص البناء إلى المركز التكنولوجي الموجود في حيز أعمال البناء من خلال مهندس أو مكتب هندسي معتمد شامل نموذج إعداد الترخيص.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب وصورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس أو المكتب الهندسي.

تقدير قيمة الأعمال حسب النموذج المرفق مع تقديم بيان صلاحية للموقع وكذلك 3 نسخ من الرسومات الهندسية تكون معتمدة من المكتب الهندسي.

تقديم شهادة المتغيرات المكانية بالإضافة إلى صورة من شهادة الاستشاري المعتمد من نقابة المهندسين لأي تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري.

ترسل المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي المختص والذي يخطاب الجامعة لمراجعة أوراق ترخيص البناء للبت في الطلب.

في حالة الموافقة على طلب ترخيص البناء ومن ثم يجب قيام صاحب الترخيص أو المهندس بإخطار المركز التكنوالوجي بالبدء في أعمال البناء حسب التراخيص قبلها بأسبوعين على الأقل.