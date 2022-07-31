جدول مباريات اليوم - موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
مباراة مصر والمغرب
مباراة مصر والمغرب
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موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 سنة ضمن أهم مباريات اليوم الأحد الموافق 31-7-2022.

 

يستعرض موقع الفجر الرياضي موعد مباراة مصر ضد المغرب اليوم الأحد 31 يوليو 2022 في ربع نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 سنة.


موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام المغرب

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب المغرب اليوم الأحد في ربع نهائي كأس العرب على ملعب ضمك في المملكة العربية السعودية المستضيفة للبطولة


وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الأحد 31 يوليو 2022 في ربع نهائي كأس العرب للشباب


القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والمغرب

وتقام فعاليات بطولة كأس العرب تحت 20 عبر العديد من القنوات أبرزهم قناة السعودية الرياضية الأولى المفتوحة على النايل سات بالإضافة إلى قناة العراق سبورت والرابعة سبورت كما سيتم نقل اللقاء عبر العديد من القنوات العربية مثل:

قناة اليمن اليوم.
قناة اليمن الفضائية.
الرياضية السعودية.
قناة SSC.
أبوظبي الرياضية.
قناة دبي الرياضية.
 

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جدول مباريات اليوم - موعد مباراة السعودية واليمن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

مباريات ودية أوروبية

كما يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات العالمية أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام رايو فاليكانو الإسباني، فيما سيواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره سترازبورج الفرنسي.

 

كما سيواجه فريق ميلان نظيره مارسيليا الفرنسي، وسيخوض ليستر سيتي مباراة ودية أمام إشبيلية الإسباني، وسيلعب أياكس الهولندي أمام فريق ألميري سيتي.

موعد مباراة مصر والمغرب ربع نهائي كأس العرب القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والمغرب مصر ضد المغرب كأس العرب للشباب تحت 20 سنة
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