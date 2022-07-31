الجيش العراقي: تم رفع الكتل الإسمنتية من جسر الجمهورية ونشر قوات أمنية في المنطقة الخضراء

قال المتحدث باسم الجيش العراقي، اليوم الأحد، إنه تم رفع الكتل الإسمنتية من جسر الجمهورية ونشر قوات أمنية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وسقط عدد من الجرحى في اشتباكات مع الشرطة العراقية بعد محاولات اقتحام حاجز أمني باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

ورفع المتظاهرون، شعارات تدعو إلى إسقاط الطبقة السياسية في العراق، حسبما ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت.

اقتحام البرلمان

وقد اقتحم المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة.

تحديات سياسية

تحديات أمنية وسياسية ضخمة تحاصر العراق وسط سلسلة من الاغتيالات والانسحابات الجماعية، فضلًا عن المحاصصة الطائفية من أجل استمالة الناخبين عبر تخويفهم من القوميات والطوائف الأخرى.

ونشرت وسائل إعلامية، مجموعة صور لرئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، وهو يحمل السلاح بالقرب من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

فريق حماية

وكان يلتف حول المالكي، فريق حماية يحمل السلاح بعد أنباء عن محاولة أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الوصول إلى منزله.