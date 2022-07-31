رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام رايو فاليكانو

الفجر الرياضي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الرسمي لمواجهة رايو فاييكانو الودية على ملعب أولد ترافورد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

 

وجاءت تشكيلة اليونايتد كالآتي:

 

حارس المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، أليكس تيليس، إيثان لايرد.

خط الوسط: كريستيان إريكسن، دوني فان دي بيك، جيمس جارنر.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، كريستيانو رونالدو، تاهيث تشونج.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ورايو فاليكانو اليوم الأحد 31 يوليو 2022 والقناة الناقلة لمشاهدة المباراة watch Manchester United v Rayo Vallecano

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عودة رونالدو.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو اليوم الأحد 31 يوليو 2022 والقناة الناقلة لمشاهدة المباراة watch United v Rayo Vallecano

- موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بنطيره رايو فاليكانو مساء اليوم الأحد الموافق 31 يوليو استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.


ومن المقرر أن تطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "أولد ترافولد" معقل الشياطين الحمر.


- القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو الودية، عبر قناة الرابعة العراقية إضافة إلى قناة مانشستر يونايتد على اليوتيوب.

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القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو رونالدو تشكيل مانشستر يونايتد
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