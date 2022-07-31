رابط وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1444.. كم الراتب؟

يسعى العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، في معرفة رابط وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي بالسعودية 1444، بالإضافة إلى معرفة راتب الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية، وذلك لأن الضمان المطور يعتبر من أحد وسائل الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير الدعم المادي بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجًا.

ويعد هناك ما يزيد عن 828،000 مستفيد من الضمان الاجتماعي، وبعد إعلان الديوان الملكي عن تخصيص مبلغ 10،4 مليون ريال سعودي لمستفيدي حساب المواطن والضمان الاجتماعي وهذا لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك كان بمرسوم من الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويتساءل معظم الأسر السعودية عن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه مستفيدي الضمان وخطوات التسجيل والشروط التي حددتها الوزارة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي بالسعودية 1444.. كم الراتب؟، وهي على النحو التالي:-

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 2022؟

وأكدت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، أن رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 تختلف من أسرة لأسرة أخرى، وذلك باختلاف عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، لذلك حددت الوزارة رواتب الضمان المطور، وهي كما يلي:-

- راتب دعم الضمان الاجتماعي للفرد الواحد 1000 ريال سعودي.

- راتب الأسرة المكونة من فردين يصرف لهم 1285 ريال.

- الأسرة المكونة من 3 أفراد يصرف لها دعم 1570 ريال.

- الأسرة المكونة من 4 أفراد على 1855 ريال.

- وللأسرة المكونة من 5 أفراد على 2140 ريال.

- والأسرة المكونة من 6 أفراد تحصل على 2240 ريال.

- والأسرة المكونة من 7 أفراد تحصل على 2710 ريال.

- والأسرة المكونة من 8 أفراد على دعم 3000 ريال.

- والأسرة المكونة من 9 أفراد يصرف لها 3280 ريال.

- والأسرة المكونة من 10 أفراد على 3560 ريال.

- والأسرة المكونة من 11 فرد تحصل على 3840 ريال.

- وللأسرة المكونة من 12 فرد على دعم 4130 ريال.

- والأسرة المكونة من 13 فرد يصرف لها دعم 4410 ريال.

- والأسرة المكونة من 14 فرد على دعم 4700 ريال.

- والأسرة المكونة من 15 فرد تحصل على دعم 5000 ريال.

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من يستحقون الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1444

- الأشخاص كبار السن والغير قادرين على العمل.

- والمطلقات والأرامل من لهن أبناء سعوديين.

- المرأة التي هجرها زوجها ولا تجد من يعولها.

- والأسر محدودة الدخل والفقيرة التي لا تجد من يعولها.

- والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

يشمل الدعم أسرة الغائب والمدمن والمسجون.

- الأيتام ممن توفي والديهم ولم يجدوا من يعولهم.

- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1444

- قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية من بوابة الدعم والحماية الاجتماعية (اضغط هنـــــــا).

- ثم القيام بتسجيل جديد.

- بعد ذلك قم بإدخال رقم بطاقة الهوية الخاص بك، وتاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

- أضف رقم هاتفك الجوال، لكي يتم التواصل معك.

- اكتب كود التحقق الذي يتم إرساله عبر رسالة نصية على هاتفك الجوال في المكان المخصص له.

- قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، بعد التأكد من صحتها.

- ثم انقر على إرسال الطلب.