تعرف على أبرز عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية والالكترونيات لهذا الأسبوع

أعلنت مكتبة غرير من خلال مجلتها الشهرية عن مجموعة من العروض القوية للهواتف الذكية الإلكترونيات بخصومات تصل إلى خمسين بالمائة، وتستعرض “الفجر” فيما يلى مجموعة من أهم عروض مكتبة جرير خلال الأسبوع الحالي.

عروض الهواتف الذكية في مكتبة جرير



خصم ألف ريل سعودي عند طلب جوال أبل أيفون 11 سعة 128 جيجا بايت الجيل الرابع بنفسجي اللون مقابل 2299 ريال بدلًا من 3299 ريال ويمكن الحصول على الجهاز بالتقسيط بدفع قسط شهري يبدأ من 107 ريال لمدة 36 شهر يأتى الهاتف مع ضمان من المصنع لمدة عامين.



جوال هواوي ميت اكس اس 2 سعة 512 جيجا بايت الجيل الرابع كوالكوم سناب دراغون 88 أسود بسعر 7999 ريال سعودي شامل الضريبة وتحصل معه على هايا بقيمة 6135 ريال سعودي ويمكن التقسط على 3 سنوات بقسط شهر 371 ريال.



سامسونج جالكسي اس 22 ألترا سعة 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام الجيل الخامس بسعر 4899 ريال بدلًا من 5299 ريال بجانب حصولك على هدايا بقينة 449 ريال.



هواوي ميت اكس اس 2 سعة 512 جيجا بايت الجيل الرابع كوالكوم سناب دراغون 888 أسود بسعر 7999 ريال سعودي شامل الضريبة ويمكن التقسط على 3 سنوات وتحصل على هدايا بقيمة 6135 ريال قيمة القسط 371 ريال.

عروض الشاشات في مكتبة جرير



شاشة ال جى يو كيو 9000 دقة 4كيه الترا اتش دى 86 بوصة ليد سمارت تى في اسود اللون بخصم 9500 ريال ويمكن التقسيط على 3 سنوات بقسط شهري 846 ريال سعودى ليصبح السعر داخل العرض 10499 ريال بدلا من 19999 ريال بنسبة خصم 47 %.



شاشة سامسونج كيو 60 ايه بى دقة 4 كيه الترا اتش دى 85 بوصة النقاط الرباعية كيو اى دى سمارت تى فى اسود اللون بخصم 36 % لتصبح بمبلغ 9499 ريال بدلا من 14999 ريال بنسبة توفير 5500 ريال ويمكن شرائها بالتقسط بدفع مبلغ 440 ريال سعودى شهريا لمدة 3 سنوات.

عروض الكمبيوتر وملحقات الأجهزة في مكتبة جرير



بخصم 31 % ووفر 550 ريال على لابتوب اسوس فيفو بوك تى بى 1400 كيه 14 مع ام اس اوفيس 365 برسونال ان 4500 مقاس الشاشة 128 بوصة واستمتع بشراء لابتوب 2 فى 1 متحول حيث يتمير بشكل ملف مزود بقلم لمس انتل سيليرون 14 ضمان 24 شهر بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1749 ريال حيث يمكنك شراء الجهاز بالتفسط بدفع مبلغ 56 ريال شهريًا لمدة 3 سنوات.



وفر 2500 ريال سعودي واحصل على كمبيوتر محمول 13.9 بوصة هواوي ميت بوك اكس برو الجيل الحاي عشر اى 7 11657 جى 7 انتل كور انتل ايريس اكس اى جرافيك 1 تيرابايت اس اس دى ام 2 بسعر 4999 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي وتمتع بخصم يص إلى 33 %

وفر 50 ريال سعودي واشتري ساعة ذكية امازفيت بيب يو برو 249 ريال بدلا من 299 ريال بخصم 16 % واستمتع بساعة ممبزة ومزودة ب جى بى اس اسو بولبكربونات سوار سيليكون اسود بضمان من جرير لمدة 24 شهر.



اتش دى كاميرا انترنت لوجيتيك سى 310 فيديو عالى الدقة 720 بيكسل ام بى 5 فقط بسعر 109 ريال سعودي بدلا من 139 ريال ووفر 30 ريال بضمان جرير لمدة 24 شهر واستمتع بخصم 21 %

سماعة اذن داخلية لاسلكية سونى دبليو اف 1000 اكس ام 3 ووفر 300 ريال سعودي بنسبة خصم 50 % سماعة مزودة بميكروفون للمكالمات وهيكل ثلاثى التثبيت مريح لتثبيت محك وتوصيل بلوتوث ثابت وموثوق وتصميم وضع هوائى محسن لضمان تغطية اوسع بضمان جرير لمدة 12 شهر بسعر 299 ريال سعودي.



وفر 400 ريال سعودي واشتري سماعة اذن داخلية لاسلكية سينايزر مومنتم بسعر 699 ريال بلوتوث يو اس بى تايب سى ميكروفون مدمج خصم 36 %.



