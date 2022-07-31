عروض بندة ماركت بخصومات تصل إلى 70 %

أعلنت بنده عن خصومات وعروض كبيرة على أسعار المنتجات لديها لفترة محدودة في جميع فروع بندة الصفحة الرئيسية بمناسبة رأس السنة الهجرية بجانب عروض الصبق، تحت شعار اشتر اكثر ووفر اكثر ما يلي: عروض على أسعار الحليب المجفف كامل الدسم من المراعي، وبلغ سعر الحليب مركز المراعي 170 جرام 6 حبات 12.95 ريال سعودي، وتنشر الفجر أهم العروض ومن ضمنها وجود عروض خصومات على أسعار جبنة فيتا كاملة الدسم من المراعي. وخصومات أخرى على أسعار كريمة الفراولة وبالشوكولاته وكريمة البسكويت لوتوس بيسكوف وكريمة البندق والكاكاو وكريمة قابلة للدهن بوك.

فضلا عن خصومات على أسعار لبنة المراعي الفاخرة كاملة الدسم، وخصومات على أسعار جبنة مثلثات المراعي، وشرائح الجبن الشيدر من المراعي، كما لديهم تخفيضات على أسعار الحبنة الموتزاريلا المبشورة من Al marai. وايضا تخفيضات على أسعار عسل سدر المنصب، وعسل طبيعي الزهور البرية المراعي، وعسل الغالة السوداء لنجنيز، والحمص والليمون من المراعي.



عروض بنده لفترة محدودة



قدمت بنده مجموعة من العروض في بندة ماركت في المملكة العربية السعودية، فقد جاءت عدة خصومات وحصرية على أسعار المخبوزات، كخبز البرجر البريوش لوزين، أيضا خصومات على سعر كوكيز البرلونيز بالشكولاته، وتخفيض على سعر خبز البريوش الفوتلي، وتخفيض على سعر شرائح الخبز الأبيض من هرفي. بالإضافة إلى خصومات على اسعار زيت الزيتون كزيت زيتون بكر ممتاز الوزير، وزيت زيتون ممتاز عافية 2 ليتر، أيضا خصم على سعر زيت زيتون بكر ممتاز كوبوليفا جولد، وزيت زيتون عضوي نادك، زيت زيتون بكر اوندوليفا. فضلا عن تخفيض على سعر زيت زيتون بكر ممتاز بيتوني، وزيت الزيتون بكر الراقي، وزيت الزيتون للطبخ عافية.

عروض بنده اليوم حتى نفاذ الكمية

وفرت محلات بندة السعودية عروض خاصة وتخفيضات لفترة محدودة في جميع فروعها على أسعار كافة منتجات داري Dari وتضمنت جبنة الموزاريلا المبشورة من داري، تخفيضات على أسعار الجبنة البيضاء من داري، والجبنة الشيدر من بريزيدون، كما وفرت بنده عروضها الخاصة في فروع بنده على أسعار الجبنة شرائح برايد، وجبنة حلوم الصافي، وجبنة كريم قالبلة للدهن بينار. وكذلك تخفيضات على أسعار اللبنة التركية، وعلى الجبنة شيدر المبشورة وايمينتال President بالإضافة إلى خصم على سعر الجبنة المثلثلات من نادك، وخصم آخر على سعر الحليب طويل الأجل من نادك Nadac، وعلى سعر حليب طويل الأجل صافيو. فضلا عن خصومات على أسعار حليب مجفف كامل الدسم انكور، وحليب جونيور ندى طويل الأجل.

تأسست بنده في عام 1978 وسرعان ما رسّخت مكانتها كواحدة من المؤسسات الرائدة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية. اندمجت بنده في عام 1994 مع شركة العزيزية لتصبح “عزيزية بنده المتحدة”.

يقع المقر الرئيسي لشركة بنده للتجزئة في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من سلاسل متاجر البيع بالتجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأكبر سلسلة متاجر تجزئة في المملكة مع نحو أكثر من 200 متجر في 44 مدينة. تُشغّل بنده نوعين من المتاجر؛ هايبر بنده (متاجر كبرى) وبنده سوبرماركت. مع أكثر من 120 مليون عميل يزورون متاجرنا كل عام، نُشغّل 4 مراكز توزيع رئيسية في المملكة مع أسطول مكوّن من أكثر من 650 شاحنة لتوصيل 70 ألف صنف من المنتجات الغذائية وغير الغذائية إلى متاجرنا. قدّمنا في بنده منذ عام 2009 أيضًا أكثر من 400 منتج من منتجات العلامة التجارية الخاصة بنا لخدمة عملائنا باعتبارنا متاجر تجزئة موثوق بها في عدد من الفئات الغذائية وغير الغذائية. يعمل أكثر من يعمل ما يقرب من 20 ألف موظفًا بتفانٍ واِلتزام من أجل تلبية احتياجات التسوق الخاصة بعملائنا.