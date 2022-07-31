تعرف على خطوات التسجيل في الكلية التقنية الدولية بالسعودية 1444 والتخصصات المطلوبة

خطوات التسجيل في الكلية التقنية الدولية بالسعودية 1444، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة، خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين للانضمام إلى الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات التسجيل في الكلية التقنية الدولية بالسعودية 1444 والتخصصات المطلوبة، وهي على النحو التالي:-

الكلية التقنية الدولية بالسعودية 1444

وتعتبر الكليات التقنية هي كليات حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، وتديرها حزمة من الكليات العالمية.

والهدف هو تقديم مؤهل نوعي بأعلى معايير الجودة للتدريب الفني والمهني للكوادر الوطنية السعودية.

موعد التسجيل في الكلية التقنية الدولية بالسعودية 1444

وحددت الكلية التقنية الدولية بالسعودية 1444، موعد بدء استقبال طلبات التسجيل للعام التدريبي 2022-2023م، وذلك من خلال الموقع الرسمي للكلية الصفحة الرئيسية، حيث من المقرر استلام الطلبات خلال الفترة النقبلة:-

يبدأ التسجيل في الكلية التقنية الدولية بالسعودية 1444، اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022م، الموافق 25 ذو الحجة 1443 هـ، ويستمر التقديم بالكلية التقنية لحين ملء المقاعد المطلوبة.

شروط التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران 1444

تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بكلية علوم الطيران المعلنة رسميا، وشروط ومتطلبات التقدم للكليات التقنية لعلوم الطيران، وهي كما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أم سعودية.

- يجب أن يكون المتقدم خريج مدرسة ثانوية للعلوم الطبيعية أو معاهد ثانوية صناعية خلال السنوات الخمس الماضية.

- تعطى أولوية القبول لأولئك الذين حصلوا على معدل تراكمي 90٪ أو أكثر.

- استكمال اختبار القدرات العامة المقدم

- من المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعطى الأولوية لمن حصل على 70٪ أو أكثر.

- يجب على المتقدم إكمال اختبار التحصيل المقدم من المركز الوطني للقياس في التعليم العالي.

- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

- يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

التقدم للالتحاق بالكلية التقنية لعلوم الطيران

بعد قراءة شروط التقديم والتسجيل بعناية على موقع كلية التكنولوجيا، اقرأ نص التعهد بأن جميع البيانات المدخلة والمسجلة على الموقع صحيحة.

حيث يجب ملء بيانات صحيحة ودقيقة في نموذج التسجيل، وفي حالة وجود اختلاف في البيانات المسجلة، سيتم إلغاء عملية التقديم للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران حتى لو تم اكتشاف ذلك بعد القرار النهائي صادر.

ويجب الموافقة على قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتحقق من بيانات مقدم الطلب والحصول على أي بيانات أخرى ترى المؤسسة ضرورة الحصول عليها من الجهات المختصة.

- ثم ينقر مقدم الطلب على مربع التعهد ويوافق على الشروط لمواصلة عملية التسجيل، وينقر على أيقونة "التالي"، ثم يملأ نموذج إنشاء حساب جديد.

خطوات تسجيل حساب جديد في الكلية التقنية الدولية 1444

بعد الإقرار بالشروط والتعهد بقراءتها، سيتم التحويل إلى صفحة إنشاء حساب جديد، حيث يتطلب التسجيل ملء البيانات التالية:

- الاسم الكامل للطالب.

- رقم الهاتف المحمول.

- البريد الإلكتروني لمقدم الطلب.

- قم بتأكيد بريدك الألكتروني.

- ادخل الرقم القومي أو رقم الإقامة.

- أنشئ كلمة مرور، يجب أن يتراوح طولها بين 6 و25 حرفًا.

- تأكيد كلمة المرور.

- انقر فوق رمز التحقق.

- انقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

التعريف بالكلية التقنية للبنين

أعلنت الكلية التقنية الدولية بالسعودية بالقوز، فتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443 هـ. تم تحديد فترة التقديم للبرنامج على النحو التالي:

بوابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أعلنت المؤسسة فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443 هـ، عبر موقعها الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنـــــــا) بوابة القبول التي أوضحت الاختصاصات المطلوبة وهي:

- إدارة المكاتب.

- الآلات والمعدات الكهربائية.

التخصصات المتاحة في الكلية التقنية الدولية لعلوم الطيران 1444

تقدم الكلية التقنية الدولية لعلوم الطيران بالرياض المسار المدني (دبلوم هندسة صيانة الطائرات – الهياكل والمحركات) والمسار العسكري ما يلي:

- دبلوم هندسة صيانة الطائرات – ميكانيكا، إلكترونيات.

- دبلوم هندسة أنظمة الطائرات دون طيار – ميكانيكا، إلكترونيات، اتصالات.

- وتوفر الكلية التقنية الدولية بالجعيمة “إتقان” وسيلة الفحص (مراقب مدني، مراقب كهربائي، مراقب ميكانيكي، مراقب اختبار غير إتلافي).