ننشر شروط القبول في قوات أمن المنشآت 1444 بالمملكة العربية السعودية

تعتبر شروط القبول في قوات أمن المنشآت 1444 التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ضمن أكثر طلبات موطني السعودية الشقيقة.

كما أن شروط القبول في قوات أمن المنشآت 1444 بالمملكة العربية السعودية منوط بها حماية المنشآت النفطية والمنشآت الصناعية العاملة في المملكة، حيث سيتطرق موقع محتويات من خلال المقال التالي إلى موضوع شروط القبول في قوات أمن المنشآت 1444 مرورًا بعرض طريقة التقديم على الوظائف المعلن عنها والأوراق المطلوبة للتقديم مع الإضاءة على سلم رواتب عددٍ من الرتب العاملة في صفوف قوات أمن المنشآت السعودية.

قوات أمن المنشآت السعودية

شهدت السعودية ثورةً صناعيةً كبيرةً تطورت فيها الصناعة النفطية بشكلٍ هائلٍ حتى غدت ركيزةً أساسيةً من ركائز الاقتصاد الوطني، الأمر الذي دعا أصحاب القرار في المملكة العربية السعودية إلى التفكير في تأسيس قوات أمنٍ خاصةٍ مهمتها حماية عمل هذه المنشآت، ومن هنا فقد أصدر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، استنادًا إلى الموافقة السامية رقم 8/96 تاريخ 168/01/1399 هـ، القرار رقم /76/ تاريخ 16/07/1402 هـ الذي يقضي بإنشاء قوات أمن المنشآت والتي تتمثل مهمتها في تأمين الحماية للمنشآت النفطية والصناعية من خارج حرم كل منشأة، إضافةً إلى التأكد من كفاءة أمن تلك المنشآت من الداخل من قبل التفتيش عليها والمساهمة في وضع خططها، وتم ربط هذ القوات إداريًا بنائب وزير الداخلية تحت إشراف الأمن العام، ومع تنامي المسؤوليات جرى تحويل قوات أمن المنشآت إلى قطاعٍ أمنيٍ مستقلٍ بعد أن تم فصله عن قوات الأمن العام وربطه بوزير الداخلية مباشرةً.

شروط القبول في قوات أمن المنشآت 1444

حددت قيادة قوات أمن المنشآت في المملكة العربية السعودية مجموعة من النقاط الواجب استيفاؤها لتحقيق شروط القبول في قوات أمن المنشآت 1444، وتتمثل هذه النقاط بما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك حامل الجنسية السعودية الذي نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج حدود المملكة.

أن يكون المتقدم ذا سمعةٍ حسنةٍ وسلوك جيدٍ وسيرةٍ طيبةٍ.

ألا يكون المتقدم قد أدين سابقًا بحدٍ شرعيٍ أو بجريمةٍ مخلةٍ بالشر والأمانة.

ألا يكون المتقدم قد أدين سابقًا بحدٍ شرعيٍ أو بجريمةٍ مخلةٍ بالشر والأمانة. ألا يكون المتقدم قد طُرد سابقًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، وألا يزيد عن 27 عامًا، وذلك حسب البيانات الواردة في الهوية الوطنية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، وألا يزيد عن 27 عامًا، وذلك حسب البيانات الواردة في الهوية الوطنية. ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يتناسب طوله مع وزنه.

ألا يكون المتقدم متزوجًا من امرأةٍ غير سعوديةٍ.

ألا يكون المتقدم متزوجًا من امرأةٍ غير سعوديةٍ. ألا يكون المتقدم موظفًا في أية جهةٍ حكوميةٍ في المملكة العربية السعودية.

أن يجتاز المتقدم الفحوص الطبية المطلوبة.

أن يتمكن المتقدم من اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول المطلوبة في الوظيفة المعلن عنها.

أن يتمكن المتقدم من اجتياز الدورة النهائية للقبول في قوات أمن المنشآت.

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خطوات التقديم للقبول في قوات أمن المنشآت 1444

يمكن للراغبين الحصول على وظيفةٍ في قوات أمن المنشآت، أن يقوم بتقديمٍ طلبٍ للحصول على أحد الوظائف المعلن عنها بالوسائل الإلكترونية شريطة استيفائه لكافة شروط القبول في قوات أمن المنشآت 1444، وتتمثل خطوات التقديم بما يلي:

الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف عبر الرابط التالي هنا.

الضغط على خيار “الوظائف المتاحة” الموجود في الصفحة الرئيسية.

الضغط على استعراض الوظائف المتاحة للتقديم.

الاطلاع على شروط التقديم للتحقق من استيفائها من قبل المتقدم.

اختيار الوظيفة المطلوبة المعلن عنها والتي يرغب المتقدم بالحصول عليها (جندي، جندي أول،….).

ملء البينات المطلوبة كالبيانات الشخصية، وبيانات الاتصال.

إرفاق الثبوتيات والأوراق المطلوبة بشكلٍ إلكترونيٍ.

ثم الضغط على تأكيد الطلب.



الأوراق المطلوبة للقبول في قوات أمن المنشآت 1444

عند استيفاء كافة شروط القبول في قوات أمن المنشآت 1444، يتم ترشيحه لحضور دورة القبول النهائية حيث يتوجب عليه التوجه إلى المراكز المحددة من قبل قيادة قوات أمن المنشآت مصطحبًا معه الثبوتيات والأوراق التالية: