حساب المواطن 1444 بالسعودية.. اعرف شروط التسجيل الجديدة وموعد دراسة الأهلية

يريد المواطنون التسجيل في برنامج حساب المواطن للعام الهجري الجديد 1444، كذلك خطوات التسجيل في حساب المواطن للأرامل والمطلقات بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن فتح باب التسجيل على حساب المواطن من إغلاق التطبيق لمدة عامين.

كما شهد أيضا حساب المواطن زيادة كبيرة في الدعم للمستفيدين، والملايين من الأسر السعودية الذين كانوا يأملون أن باب السجل لفتح السجل خطوات، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات التسجيل في حساب مواطن أمريكي للأرامل والمطلقات، وتزويدك بالشروط التالية: الحق في إعالة الطفل والمستندات المطلوبة.

شروط حساب المواطن للأرملة والمطلقة 1444

أعلن برنامج حساب المواطن عن شروط تسجيل الأرملة التي توفي زوجها وهي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يشترط أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة، مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب صك الملكية للسكن (حال عدم وجود تابعين).

لا بد أن تكون الأوراق بأسم المطلقة.



شروط حساب المواطن للمطلقة

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يشترط إقامتها في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يزيد عمرها عن 30 عام

تقديم الأوراق صك ولاية أو إثبات احتضان، مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل صك الملكية للسكن (حال عدم وجود تابعين).

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن للأرملة والمطلقة

يوضح برنامج حساب المواطن المستندات المطلوبة لتسجيل الأرملة التي توفي زوجها والمستندات المطلوبة للأرملة:

صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة.

مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب صك الملكية للسكن (حال عدم وجود تابعين).

صك ولاية أو إثبات احتضان.

مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل صك الملكية للسكن (حال عدم وجود تابعين) ضمن متسندات الطلاق.

خطوات التسجيل في حساب المواطن للأرملة والمطلقة 1444

أوضح برنامج حساب المواطن إمكانية تسجيل الأرملة والمطلقة في برنامج الدعم، إذا تم استيفاء شروط التقديم وتقديم المستندات المطلوبة، وسنشرح طريقة التسجيل وهي:

أولًا التوجه إلى موقع حساب المواطن.

ثم قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

وسيتم على الفور إرسال كلمة مرور مؤقتة.

قم بكتابة كلمة المرور المؤقتة وإدخال كلمة مرور جديدة.

سيتم انتقالك إلى صفحة التسجيل قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

طريقة ارفاق المستندات في برنامج حساب المواطن

من أجل ملء الطلب في حساب المواطن، يجب تحميل المستندات، وتكون طريقة إرفاق المستندات كما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثم قم بالضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

بعد ذلك قم بالضغط على إدارة المرفقات.

قم باختيار نوع المرفق المراد رفعه.

قم بإضافة المستند المراد رفعه.

ثم اضغط على حفظ.



خطوات تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

يمكنك أيضا تقديم شكوى وطلب اعتراض على أهلية حساب المواطن في الخطوات التالية: