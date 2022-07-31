يتسائل معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن خدمات الدعم لحساب المواطن، ومن ضمن هذه الأسئلة (مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن بعد التسجيل) وما هي شروط الأهلية ومواعيد صرف المستحقات للفئات الأكثر احتياجًا داخل المملكة.

وهو ما جعل الأوامر الملكية الرسمية تصدر تباعًا بما يخص حساب المواطن وما يهم جميع المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات.

وسنجيب لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، على جميع الأسئلة التي تحتاجون لمعرفتها مثل مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن بعد التسجيل 1444 ومواعيد صرف المستحقات للفئات الأكثر احتياجا وشروط الأهلية، وهي على النحو التالي:-

مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن بعد التسجيل 1444

وستكون مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن بعد التسجيل 1444 خلال 30 يومًا، حتى يتم الرد على إمكانية صرف المستحقات أم لا، عقب توافر جميع شروط الأهلية للحصول على هذا الدعم يتم الرد على المستفسرين أو المستعلمين عن أحقيتهم في حساب المواطن.

طريقة الاستعلام عن أهلية دعم حساب المواطن بعد التسجيل 1444

وعقب انتهاء مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن بعد التسجيل 1444 في الحساب للحصول على الدعم، أتاح حساب المواطن إمكانية الاستعلام عن أهلية دعم المواطنين في الحساب عبر الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على البوابة الإلكترونية وتسجيل الحساب من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

- الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

- اختيار خدمة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

- إضافة البيانات المطلوبة من الموقع للاطلاع على حسابك.

- تظهر العديد من البيانات والمعلومات من حساب المواطن، وبالتالي يتم التعرف على الأهلية.

موعد دعم حساب المواطن أغسطس 2022

بعد التسجيل واستحقاق الأهلية والشروط التي يجب توافرها في المواطن للحصول على الدعم، يتم نزول الدعم في مواعيد محددة، حيث تعتبر الدفعة المقبلة لاستحقاق الدعم هي دفعة أغسطس 2022م، وسوف تحصل على الدعم في يوم 10 أغسطس.

- أن يكون المستفيد من حساب المواطن سعودي الجنسية.

- يجب أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

- إدخال البيانات بدقة وصحتها تمامًا.

- أما احتساب الاستحقاق الفعلي لدعم حساب المواطن، يتم عبر عدد من المعايير والمواصفات التي يجب توافرها في جميع المستفيدين من برامج حساب المواطن، وهذه المعايير هي:

- عدد أفراد أسرة المستفيدين.

- أعمار أفراد الأسرة.

- مجموع الدخل الشهري للأسرة.