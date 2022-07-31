أقوي العروض الأسبوعية والسنوية من ساكو "saco" بمناسبة الصيف والزواج للسعوديين والمقيمين

بمناسبة الصيف تستعرض الفجر معكم أهم عروض ساكو الأسبوعية ونقدم لكم أكبر تخفيضات ساكو أون لاين السنوية على أجهزة وأثاث المنزل ومستلزمات الصيف والمستلزمات المطروحة من متجر ساكو والذي يقدم لكم الخصومات الأسبوعية والشهرية والسنوية وعرض الفرص التى لا تعوض لشراء الاحتياجات بأرخص الأسعار .



تخفيضات مستلزمات الزواج في ساكو



يقدم متجر ساكو الإلكتورنى عرض على سعر جهاز ماكينة حلاقة من السلسلة رقم 30 والتى تأتى مع 15 قطعة للمكينة ومتاحة بسعر حصري لمدة محدودة بسعر 139 ريال سعودي بدلا من سعر 239.75 ريال.



ويقدم متجر ساكو طقم كوب شاى مع صحن مقاس 200 مللي مكون من 12 قطعة ويأتى الطقم مع حام له بسعر 45 ريال بدلا من 52.75 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو للمقيمين



ومتاح فى متجر ساكو حاليًا خصم خاصم للمقيمين من العملاء داخل المملكة العربية السعودية على أسعار أجهزة وأدوات المنزل الحديث والتى وصل الخصم بها لنحو 44 % ومتاح على بعض المنتجات المختارة على موقع ساكو السعودية الرسمي.



وتضم عروض ساكو الجديدة خضم كبير على سعر الألعاب المائية التى يقبل على شراؤها الأطفال والكبار وتحتوى على حمامات سباحة عائلية تصلح لكل الأعمار بجانب الأصغر التى تناسب الأطفال بأعمال متفاوتة بجانب الألعاب المرتبطة بالسباحة من نظارات سباحة وألعاب مائية.



وقدمت ساكو عرض مميز على سعر جهاز فاحس سيارة لاسلكى من أوبى دى 2 والمتوافق مع أجهزة الأيفون والأندرويد بسعر 79.75 ريال سعودي.



وخصم على طقم استرجاع حزام السحب بمقاس 3 بوصة فى 30 قدم بسعر 349.75 ريال سعودي.

عرض من ساكو السعودية على إجاة إعادة شحن مكيف الهواء السريع بارد بحجم 14 أونصة بسعر 119.75 ريال سعودي

حافظة مبرد أو سخان بسعة 24 لتر تعمل بقوة 48 وات واجن متاحة بسعر 429.75 ريال سعودي

يقدم متجر ساكو ايه سى ريتشارجر هيفى دوتى بسعر 299.75 ريال سعودي

سعر بركة سباحة بشكل مستطيل 2 فى 3 فى 0.75 بسعر 699.75 ريال

بركة سباحة بمقاس 4.88فى 1.22 متر بسعر 4799 ريال سعودي

مسبح للعائلة 2.6 فى 1.6 فى 65 مسم متاح بسعر مخفض 549 ريال سعودي

عرض من ساكو السعودية على إجاة إعادة شحن مكيف الهواء السريع بارد بحجم 14 أونصة بسعر 119.75 ريال سعودي

حافظة مبرد أو سخان بسعة 24 لتر تعمل بقوة 48 وات واجن متاحة بسعر 429.75 ريال سعودي

يقدم متجر ساكو ايه سى ريتشارجر هيفى دوتى بسعر 299.75 ريال سعودي

سعر بركة سباحة بشكل مستطيل 2 فى 3 فى 0.75 بسعر 699.75 ريال

بركة سباحة بمقاس 4.88فى 1.22 متر بسعر 4799 ريال سعودي

مسبح للعائلة 2.6 فى 1.6 فى 65 مسم متاح بسعر مخفض 549 ريال سعودي



عرض من ساكو السعودية على إجاة إعادة شحن مكيف الهواء السريع بارد بحجم 14 أونصة بسعر 119.75 ريال سعودي

حافظة مبرد أو سخان بسعة 24 لتر تعمل بقوة 48 وات واجن متاحة بسعر 429.75 ريال سعودي

يقدم متجر ساكو ايه سى ريتشارجر هيفى دوتى بسعر 299.75 ريال سعودي

سعر بركة سباحة بشكل مستطيل 2 فى 3 فى 0.75 بسعر 699.75 ريال

بركة سباحة بمقاس 4.88فى 1.22 متر بسعر 4799 ريال سعودي

مسبح للعائلة 2.6 فى 1.6 فى 65 مسم متاح بسعر مخفض 549 ريال سعودي



