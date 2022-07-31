اعرف موعد اختبارات كفايات المعلمين الجديد 1444.. ورسوم امتحان الترخيص المهني للمعلم

موعد اختبارات كفايات المعلمين الجديد 1444 يبحث عنه المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر امتحان الكفاءة التدريسية للعمل التربوي من الاختبارات التي تقدمها الهيئة العامة للتقويم والتدريب بالمملكة العربية السعودية.

يرغب المعلمون في المملكة في معرفة موعد اختبارات كفايات المعلمين الجديد 1444، ورسوم امتحان الترخيص المهني للمعلم، حيث يحصلون من خلال هذا الاختبار على وثيقة رسمية تسمى الرخصة المهنية للمعلمين والتي تسمح لحاملها بممارسة مهنة التدريس.

التدريس فِي المدارس الحكومية والخاصة والخاصة فِي المملكة العربية السَعُودِيْة وفق إجراءات ومستويات متعددة ولفترة زمنية محددة.

اعرف موعد اختبارات كفايات المعلمين الجديد 1444

لم تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب فِيْ المملكة العربية السعودية حتى الآن عن موعد اختبار كفايات المعلمين الجديد 1444-2022، والذي يعتمد على أحدث التدريبات التي أجريت من خلال بوابة اختبار كفاءة المعلم الجديدة، حيث يتم إجراء الاختبارات. على الورق وبالشكل المحوسب خلال المواعيد التي تحددها الهيئة من أجل الحصول على تصاريح أو ما يسمى ترخيص مزاولة مهنة التدريب في السعودية.

تعرف على مواعيد اختبار كفايات المعلمين الجدد لعام 2022

من جانبها أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية أن جميع المعلمين والمعلمات الراغبين فِيْ المشاركة في الاختبار عليهم اتباع خطوات عمليات التسجيل على بوابة هيئة التقييم والتدريب. وهي كالتالي

اشتراك بوابة الترخيص المهني لوظائف التدريس.

انتقل إلى القائمة السفلية وانقر فوق علامة التبويب “تقويم الاختبار”.

بعد ذلك يمكنك معرفة مواعيد التسجيل والتقديم الموضحة بالجدول المرفق بالمملكة.

ما هي رسوم امتحان الترخيص المهني للمعلم؟

من ناحية أخرى، حددت الهيئة رسوم التسجيل للحصول على رخصة التدريس المهني، قبل التسجيل، يجب دفع رسوم حجز موعد للاختبار التدريبي، وهي كالتالي:

يتم دفع مبلغ 300 ريال سعودي، مقسمة على النحو التالي –

100 ريال هِيْ رسوم الاختبار

100 ريال سعودي رسم امتحان الترخيص المهني المتخصص

100 ريال سعودي تكلفة إصدار أو تجديد أو تحديث الرخصة المهنية

هناك رسوم لإعادة فحص الرخصة المهنية وهِيْ 200 ريال سعودي مقسمة على النحو التالي

رسوم إعادة الفحص 100 ريال

رسوم إعادة فحص الرخصة 100 ريال.