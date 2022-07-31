عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات بخصومات 35 % وإمكانية التقسيط دون كفيل

تستعرض بوابة الفجر عروض اكسترا للجوالات وكل الأجهزة الإلكترونية الذكية بالسعودية المتاحة على موقع اكسترا extra تجدوها بخصم وصل إلى 35% بخصومات أكسترا الجديدة، والكمية المتاحة محدودة جدًا، وتتيح اكسترا التقسيط للمقيمين دون كفيل ولا تحويل مربت.

تخفيضات اكسترا تحتوي على خصم يبدأ من 5% إلى 35% على أسعار الأجهزة الإلكترونية من جوالات اكسترا والساعات الذكية، وكذلك الأيباد والتابلت، حيث تهتم كل متاجر السعودية في هذا الوقت من كل عام بتقديم أقوى التخفيضات الكبرى على كل المعروضات، مما يتيح الفرصة لكل العملاء لشراء ما يرغبون به من احتياجات، وهذا كذلك مع الكثير من الخدمات التي يقدمها موقع اكسترا من خدمة التوصيل المنزلي وتقسيط اكسترا على كل المعروضات.

أجدد الخصومات من اكسترا



تضم خصومات موقع اكسترا الجديدة لشهر يوليو العديد من الاجهزة التي يحتاج لها العملاء في المملكة العربية السعودية، فنجد من بينها الجوالات، والسماعات الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، مع العديد من أجهزة المنزل مثل الغسالات، والشاشات، وأجهزة الالعاب، وكذلك أجهزة التكييف الجداري، وتجدون كل تلك المعروضات بخصم حصري وصل إلى نسبة 46%.

غسالة ملابس من ال جي، بتصميم التعبئة الأمامية، وهي بسعة 12 كجم، تشتمل على نظام التجفيف بسعة 8 كجم، متاح منها لون ستيل أسود، تجدوها بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي، بخصم فوري 43.75%، ويشتمل السعر مبلغ ضريبة القيمة المضافة، ويتم إستلام الجهاز بشكل فوري مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال سعودي.



فقط من موقع اكسترا عرض مغري متاح فقط لمدة محددة على سعر جهاز بلاي ستيشن 5 play station 5 بإصداره الأحدث على الإطلاق، والجهاز يعمل من خلال تكنولوجيا قارئ الأقراص التي عرفت به أجهزة البلاي ستيشن من شركة سوني، وهو متاح بسعر حصري 3096 ريال سعودي فقط، ويشتمل السعر على مبلغ ضريبة القيمة المضافة.



عروض اكسترا الخاصة



لفترة محدودة من على موقع اكسترا خصم خاص على سعر شاشة تليفزيون كلاس برو بمقاس 50 بوصة، شاشة تلفاز ذكية ومتكورة تعمل من خلال نظام اندرويد الحديث، وهي تقدم لكم ثورة بجودة عالية فائقة الوضوح، والشاة متاحة بسعر مثالي لا يقاوم بمبلغ 1349 ريال سعودي فقط بدلًا من 2499 ريال سعودي بخصم نسبته 46.01%، ويشتمل السعر على مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

سعر جهاز مكيف الهواء الجداري من إنتاج شركة كلاس برو بمقاس، والجهاز يعمل بنظامي البارد والحار وهو يضم عدد 22000 وحدة، والجهاز متاح حاليًا بسعر 2499 ريال سعودي فقط بدلًا من 3399 ريال سعودي بخصم نسبته 26.47%، ويشتمل السعر على مبلغ ضريبة القيمة المضافة، والجهاز تستلموه مع هدية مجانية قيمة بمبلغ 429 ريال سعودي.



عروض إضافية من اكسترا



خصم على سعر سماعات الأذن الداخلية ابل ايربودز برو ميج سيف، والتي تجدوها متاحة باللون الأبيض ولفترة محدودة بسعر حصري على الموقع الرسمي بمبلغ 799 ريال سعودي فقط بدلًا من 899 ريال سعودي بخصم نسبته 20.02%، ويشتمل السعر على مبلغ ضريبة القيمة المضافة، والجهاز تستلموه مع هدية مجانية قيمة بمبلغ 429 ريال سعودي.



جوال سامسونج جالاكسي اس 22 الترا samsung galaxy s22 ultra 5g، الذي يأتي بسعة تخزين للذاكرة الداخلية بمساحة 256 جيجابايت، الجوال متاح باللون الأخضر بسعر 5099 ريال سعودي فقط بدلًا من 5299 ريال سعودي مع خصم نسبته 3.77%، والسعر شامل على مبلغ ضريبة القيمة المضافة، والجوال تستلموه مع 2 هدية مجانية قيمة بمبلغ 1158 ريال سعودي.





عروض هواوي اكسترا



تطرح لكم متاجر اكسترا السعودية أقوى الساعات الذكية المطروحة في الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية، ومنها تجدون ساعات هواواي واتش جي تي 3 برو huawei watch gt 3 pro، والتي تقدمها اكسترا بسعر مناسب جدًا، مع هدايا مجانية قيّمة للعملاء عند شراء ايٍ من ساعات هواوي.



ومن بين الهدايا المتاحة لعملاء اكسترا عند شرائهم ساعات هواوي نجد سماعات هواوي فري بودز 4 اي، التي يتم إستلامها مجانًا عند شراء ساعة هواوي واتش جي تي 3 برو مقاس 46 مم ذات السوار الجلد، بينما يتم إستلام سماعات هواوي فري بودز برو مجانًا عند شراء ساعة هواوي واتش جي تي 3 برو مقاس 46 مم البلاتنيوم أو الإصدارات التي مقاسها 43 مم.

وجاءت الساعة الذكية هواوي واتش جي تي 3 برو huawei watch gt 3 pro بسعر مخفض متاح لفترة محدودة يبدأ من مبلغ 1499 ريال سعودي، وهذا السعر تجدوه عند الطلب المسبق وحجز الساعة من على الموقع الرسمي الخاص بمتجر اكسترا داخل المملكة العربية السعودية، كما أنها متاحة بلونين أساسيين يتناسبان مع مختلف الأزواق.

خصم صيفي من اكسترا



متاح الآن على موقع اكسترا في المملكة العربية السعودية عروض يومية متجددة، والتي تستمر لمدة 24 ساعة فقط، وهي تضم مختلف الأجهزة الإلكترونية بكل فئاتها، وفي التالي تجدون عرض اليوم المتاح على جهاز ابل ايفون 13، حيث يقدمه الموقع الرسمي بسعر موفر، فاستغلوا تلك الفرصة لإقتناء أحدث أجهزة أيفون بسعر مناسب.



عرض اليوم مقدم من موقع اكسترا السعودية للعملاء على سعر جوال ابل افون 13 iphone 13 بألوانه المختلفة، والجوال يضم مساحة للذاكرة الداخلية بسعة 512 جيجا بايت، وتجدوه متاح في كل الفروع بسعر 4499 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 5299 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 800 ريال سعودي.



اسعار عروض اكسترا



نقدم لكم في تلك الفقرات تشكيلة مختلفة تضم كل ما قد يحتاجه المنزل الحديث من أجهزة التكييف ومبردات الهواء، والشاشات الذكية، وأيضًا الجوالات التي صدرت العام الماضي والحالي، وتجدوهم بأرخص سعر وخصم يصل إلى نسبة 59.23% على شاشات ال جي عالية الجودة، مع مفاجأة سعر جهاز حزمة بلاي ستيشن 5 بسعر لا يقوم.



جوال ابل ايفون 13 برو ماكس 5 جي iphone 13 pro max 5g، والجهاز متوفر بمساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، متاح في فروع المتجر بسعر 4899 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدل من 5199 ريال سعودي، بخصم قدره 5.77%، يأتي مع هدية مجانية بقيمة 490 ريال سعودي.



عرض جديد مميز جدًا من موقع اكسترا على سعر تليفزيون ال جي بمقاس 65 بوصة، شاشة حديثة فائقة الوضوح تعمل بنظام ذكي متطور، والشاشة متاحة بسعر 5299 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدل من مبلغ 12999 ريال سعودي، وهذا مع خصم قدره 59.23%، كما تأتي الشاشة مع هدية مجانية بقيمة 599 ريال سعودي.



ومتاح كذلك في فروع اكسترا إمكانية شراء حزمة اكسترا بلاي ستيشن 5 تشمل باقات تصل قيمتها حتى مبلغ 1096 ريال سعودي، مع هدايا مجانية عند الشراء، وفور إعلان توافر الجهاز بدأت العملاء في التوافد على الفروع والشراء، كما أن العرض متاح على موقع اكسترا الرسمي والذي يمكن التسوق من خلاله والإستفادة من ميزة خدمة التوصيل لباب المنزل.

وبلغ عدد الهدايا المجانية التي يتم استلامها مع جهاز بلاي ستيشن 5 إلى خمس هدايا، تستلم عند الشراء من أحد الفروع أو الموقع الرسمي، وبهذا أقبل عدد كبير من العملاء محبي عالم الألعاب على شراء الجهاز للإستفادة من تلك الهدايا قبل انتهاء مده العرض، وهكذا نجحت متاجر اكسترا في جذب العملاء.

تخفيضات كتالوج اكسترا السعودية



عرض على مكيف جداري من كلاس برو 18000 وحدة، ويقوم الجهاز بتوزيع الهواء في 4 إتجاهات، يعمل بنظام البارد فقط، وهو متاح بسعر 1948 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدل من مبلغ 2699 ريال سعودي، وهذا مع خصم قدره 27.78%، كما تأتي الشاشة مع هدية مجانية بقيمة 429 ريال سعودي.



جوال ابل ايفون 13 5 جي iphone 13 5g، يدعم تشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع، والجهاز متوفر بمساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، متاح في فروع متجر اكسترا بالسعودية بسعر 3299 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدل من 3799 ريال سعودي، بخصم قدره 13.16%، يأتي مع هدية مجانية بقيمة 490 ريال سعودي.



تقسيط اكسترا



يوجد في اكسترا السعودية خدمة تقسيط مريح تغطي قيمة مشتريات حتى مبلغ 60 ألف ريال سعودي، حيث يمكن الإستفادة من خدمة التقسيط دون الحاجة إلى وجود كفيل للشاري، كما أنه لا يشترط تحويل الراتب شهريًا، حيث تتيح اكسترا تلك الخدمة بالتعاون مع تسهيل للتمويل، وهذا متاح لكل العملاء المقيمون في المملكة العربية السعودية.



وبهذا يمكنكم التسوق من كل فروع متجر اكسترا في السعودية، أو الموقع الإلكتروني والإختيار من بين كل المعروضات المتاحة، دون الإلتزام بمبلغ محدد، سواء الإلكترونيات الذكية أو الأجهزة المنزلية الكهربائية، وكذلك تشمل خدمة التقسيط الأدوات والمستلزمات المكتبية، حيث يتم تسديد المبلغ على دفعات، وهذا من خلال التواصل مع إدارة أحد الفروع بعد التأكد من تطابق الشروط والأحكام.

ويجب التنويه لحضراتكم أن هذا يتم تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية، والتي تخضع تحت إشراف البنك السعودي المركزي ورقابته، ويجب التنويه أن معدل النسبة السنوية الخاصة بخدمة التقسيط يبدأ من 48.50%، وللمزيد من المعلومات عن خدمة التقسيط وكيفية اللإستفادة منها يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بتساهيل للتمويل.