مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر يلا شوت الجديد 31/07/2022 كأس السوبر الفرنسي

يلا شوت الجديد باريس سان جيرمان مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم يصطدم نادي باريس سان جيرمان بنظيره نانت في لقاء قوي ضمن منافسات كأس السوبر الفرنسي الممتاز في الموقعة التي تنطلق في الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة في المشروع الأول والكبير لنادي ملعب أبناء حديقة الأمراء بعد تولي كريستوف جالتيير تدريب الفريق وخلافة ماوريسيو بوكيتينو في تدريب الفريق الذي لم يحقق سوى بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الماضي بعد الهزيمة من نادي ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا رغم أن الآمال كانت معقودة على الفوز بهذه البطولة بأي طريقة في ظل الملايين التي أنفقت من ناصر الخليفي رئيس النادي على الفوز بها بدليل الصفقات المليونية التي عقدت بضم ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني وسيرجيو راموس من ريال مدريد الإسباني وجورجينيو فينالدوم من نادي ليفربول الإنجليزي والمغربي أشرف حكيمي من نادي إنتر ميلان الإيطالي وغيرهم من اللاعبين الكبار الذي فشلوا في النهاية في التتويج بدوري أبطال أوروبا رغم أن الفريق كان قد فاز في الذهاب بهدف نظيف لكنه فشل في الحفاظ عليه بملعب سانتياجو برنابيو وخسر بثلاثية مقابل هدف وودع البطولة من دور الـ16 لذلك كان رحيل المدرب الأرجنتيني ضروريا والتعاقد مع جالتيير من أجل قيادة مشروع ناصر الخليفي ولا شك أن كأس السوبر الفرنسي سيكون الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا المشروع الكبير.





مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت





رابط مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم ويغيب عن باريس سان جيرمان ضد نانت نجمه الأول كيليان مبابي للإصابة فيما ستكون الآمال معقودة على الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله البرازيلي نيمار في قيادة خط الهجوم من أجل تحقيق الفوز على نانت الراغب في خطف اللقب بعدما توج بكأس فرنسا في الموسم الماضي ويمتلك من الشجاعة ما يجعله قادرًا على مجاراة تشكيل باريس سان جيرمان اليوم.





مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت





يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت مباشر وإذا كان نانت ضد باريس سان جيرمان سيلعب بطريقة دفاعية فإنه يعول على نجمنا المصري مصطفى محمد المنتقل إليه حديثا من نادي جالاتا سراي التركي وينتظر أن يكون له الدور الكبير أمام رفاق ليونيل ميسي ونيمار.





مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت





مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت اون لاين وتبقى الآمال معقودة على هدف مصطفى محمد في مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم من أجل انطلاقة قوية لدى حاملو لقب كأس فرنسا خاصة أن الفريق لعب مباراة ودية أمام لوريان من أجل الاستعداد بقوة لهذا اللقاء لا سيما أن مدربه قال عنه إن مصطفى محمد كأس محجوز في قفص يحتاج إلى تسجيل الأهداف.





بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونانت



