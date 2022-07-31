نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف لوظيفة عامل مسجد.. تعرف عليها من هنااااااا

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف لوظيفة عامل مسجد، ينتظر جميع المتقدمين في مسابقة وزارة الأوقاف موعد ظهورها للاطمئنان ومعرفة هل تم قبولهم أم لا، ومعرفة أيضا موعد الاختبارات التكميلية لهم، ومكانها.

وظهرت نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2022، لشغل عدد 1000 وظيفة عامل مسجد على الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة الوظائف الحكومية.

وتم تحديد يوم 15أغسطس القادم لإجراء الاختبارات التكميلية لهم، وذلك بمركز الإدارة العامة بالعجوزة (مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال سابقًا).

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف على وظيفة عامل مسجد، وهي على النحو التالي:-

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف لوظيفة عامل مسجد

يمكنكم الآن الحصول على نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف لوظيفة عامل مسجد، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول على بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط الإلكتروني (اضغط هنـــــــا).

- ادخل الرّقم القومي للمتقدم.

- ادخل رقم التقديم.

- اضغط على استعلام.

وللعلم، أن هذه هي نتيجة القبول المبدئ وأن القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات التكميلية والمحدد لها يوم 15 أغسطس بمركز الإدارة العامة بالعجوزة (مركز إعداد القادة سابقا).

جدير بالذكر، إعلان وزارة الأوقاف عن فتح مسابقة لوظائف عمال مسجد وأئمه مساجد في الفترة من 15 فبراير الماضي حتى 2 مارس الماضي استمرت 15 يومًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تقدم نحو 15 ألف و988 متقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس، انطبقت الشروط المؤهلة للاختبار الإلكتروني على 13 ألف و96 متقدم حضر منهم الاختبار 9618 متقدم.

كما أعلنت الوزارة إنه قد تقدم لوظيفة عامل مسجد 196 ألف 694 متقدم سيتم اختبار من تنطبق عليهم الشروط يوم 15 أغسطس القادم.

هذا وقد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة بصدد الإعلان عن عدد من الوظائف لذوي الهمم لا يتقدم اليها سواهم عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والغدارة وذلك في إطار قيام الجهاز بإقامة مركز متخصص لتقييم القدرات والمسابقات خاص بالأشخاص ذوي الهمم.