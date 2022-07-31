بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونانت "مصطفي محمد مباشر" يلا شوت بكأس السوبر الفرنسي

يلا شوت مصطفي محمد مباشر تأمل الجماهير المصرية في هدف مصطفى محمد في مباراة باريس سان جيرمان ونانت الفرنسي اليوم على لقب كأس السوبر الفرنسي بعد أن انضم للفريق من نادي جالاتا سراي التركي ولعب في جزء بسيط من ودية لوريان التي سبقت هذا اللقاء ليعلن جاهزيته لمواجهة ليونيل ميسي وزملائه في هذه الليلة الصعبة على المدرب كومبواريه الذي حرص على الإشادة بمصطفى محمد وتأقلمه السريع مع الفريق حتى وصفه بالأسد الذي يبحث عن فريسة للانقضاض عليه ولا شك أنه لا توجد فرصة أفضل من مواجهة باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي لإثبات قدراته الحقيقية أمام متابعي الساحرة في جميع أنحاء العالم خاصة أن أبناء ملعب حديقة الأمراء يغيب عنهم النجم الأول كيليان مبابي في بداية هذا الموسم وهو ما يخفف من الضغط على مدافعي نانت في مباراة باريس سان جيرمان اليوم لكن سيكون عليهم رقابة ليونيل ميسي ونيمار في الوقت نفسه بجانب إيقاف انطلاقات أشرف حكيمي مع المدرب كريستوف جالتيير الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وخاض عددا من المباريات الودية في معسكره بقارة آسيا للوقوف على مستوى اللاعبين الحقيقي قبل كأس السوبر الفرنسي.





بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونانت





موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم

وتقرر انطلاق هذه المواجهة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر ما يوازي الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية في اللقاء الذي سينقل على قناة بي إن سبورتس اليوم في ظل المتابعة الجماهيرية المنتظرة لهذا اللقاء من أجل عيون مصطفى محمد.





بث مباشر باريس سان جيرمان ونانت





باريس سان جيرمان ضد نانت اليوم يأتي بعدما لعب عددا من المباريات الودية واكتسحها بنتائج كبيرة فكان الفوز من نصيبه على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة ثم اكتسح جامبا أوساكا بسداسية مقابل هدفين في بداية المشروع الكبير لدى النادي مع المدرب جالتيير من أجل تحقيق كل البطولات في هذا الموسم وعلى رأسها الدوري الفرنسي والسوبر الفرنسي ودوري أبطال أوروبا في حين أن نانت لعب أمام لوريان وخسر بهدفين نظيفين قبل أن يفوز على رين بهدف نظيف في المباراة الودية الأخيرة التي سبقت موقعة كأس السوبر الفرنسي التي تتجه فيها الأنظار بشكل خاص إلى مصطفى محمد نجم منتخب مصر بعدما أصر على الانتقال إلى الفريق في رحلة ومغامرة جديدة في الأراضي الفرنسية.







مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونانت





في مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم تبدو الأوراق الرابحة لدى كلا الفريقين واضحة مثل ليونيل ميسي ونيمار وأشرف حكيمي بين أبناء ملعب حديقة الأمراء في مواجهة مصطفى محمد ومدربه كوامبوري الباحث عن خطف اللقب الغالي.

