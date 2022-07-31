يلا شوت ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول وستراسبورج بث مباشر اليوم الودية

يلا شوت ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وستراسبورج اون لاين صدام إنجليزي فرنسي في مباراة ليفربول وستراسبورج الودية اليوم التي ستكون البروفة الأخيرة لرفاق محمد صلاح من أجل الاستعداد بكل قوة لمباراة فولهام في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز المقرر أن ينطلق يوم الجمعة المقبل ولذلك فإن الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز يرغب في تحقيق الفوز بصرف النظر عن هدف محمد صلاح اليوم بعدما استطاع الفريق أن يحقق لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف جعلت الإسباني بيب جوارديولا مدرب الأخير يعترف بعظمة الريدز وقدرات محمد صلاح الحقيقية ليؤكد أنه لاعب استثنائي ولا يمكن إيقاف خطورته على الإطلاق بعد أن صنع هدفا لزميله ألكساندر أرنولد وسجل الهدف الثاني بنفسه فيما كان مساهما في الهدف الثالث لزميله داروين نونيز الوافد الجديد للفريق من بنفيكا البرتغالي وينتظر أن يعوض رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ الألماني.





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موعد مباراة ليفربول وستراسبورج الودية اليوم

من المقرر حسب الإعلان عن جدول المباريات الودية في العالم أن تكون مباراة ليفربول وستراسبورج الفرنسي في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر ما يكون في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت السعودية ما سيكون متساويًا مع الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات وسيتم نقل هذا اللقاء لكل عشاق محمد صلاح من خلال قناة الشارقة الرياضية.





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تشكيل ليفربول المتوقع ضد ستراسبورج

في حراسة المرمى: أدريان

في خط الدفاع: كوناتي وتيميكاس وميلنر وجو جوميز.

في خط الوسط: فابينيو وهندرسون وكورتز جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح ونونيز ولويس دياز.





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ويمر ليفربول قبل مباراة ستراسبورج اليوم بحالة شديدة من التألق رغم أنه في الموسم الماضي خسر لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة لحساب نادي مانشستر سيتي وخسر دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف رغم محاولات محمد صلاح المستميتة من أجل هز شباك تيبو كورتوا حارس النادي الملكي وقتها.





مشاهدة مباراة ليفربول وستراسبورج اليوم





ويطمع فريق ستراسبورج ضد ليفربول في تحقيق الفوز في المباراة الودية اليوم من أجل توجيه رسالة إلى جماهيره من خلال مدربه جوليان ستيفان الذي يعتمد على كوكبة من اللاعبين المميزين خاصة من الأفارقة مثل حبيب ديالو وعبد المجيد واريس وإبراهيم سيسوكو بعدما لعب الفريق عدة مباريات ودية قبل مباراة ليفربول اليوم حيث تعادل 2-2 مع برينتفورد الإنجليزي ثم تعادل بثلاثة أهداف لكل فريق مع فرايبورج قبل أن يخسر أمام كالياري بهدفين مقابل هدف ولا شك أنها نتائج غير مطمئنة في تشكيل ستراسبورج المتوقع أمام ليفربول اليوم.





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