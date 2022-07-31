بث مباشر مباراة ليفربول وستراسبورج اليوم يلا شوت yalla shiit اليوم الودية

يلا شوت الليفر yalla shoot من جديد تعود الأنظار إلى محمد صلاح في مباراة ليفربول وستراسبورج الودية اليوم حيث يبدو أن يورجن كلوب مدري الريدز لا يريد أن يترك أي وقت للراحة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل فبعد الفوز بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف لم يترك فريقه من أجل الراحة وإنما كان الترتيب لودية ستراسبورج اليوم المنتظر أن تكون في الساعة الثامنة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة التاسعة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة في موقعة ينتظر أن يغيب عنها محمد صلاح وعدد كبير من اللاعبين الأساسيين.





في تشكيل ليفربول الأساسي بعد المجهود الكبير الذي بذلوه أمام مانشستر سيتي أمس وخطف اللقب الثالث لهم على التوالي بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ثم الدرع الخيرية وذلك رغم أن كلوب يحاول دائما التأكيد أن فريقه ليس الأقرب للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد رحيل السنغالي ساديو ماني عنه إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني وإن كانت حسابات كلوب واضحة قبل مباراة ستراسبورج اليوم فإذا رحل ماني كان علينا التعاقد مع دراوين نونيز من نادي بنفيكا البرتغالي لمواصلة مسيرة التألق ولا شك أن كل الجماهير المصرية في كل مكان تترقب هدف محمد صلاح اليوم لمواصلة التألق بعدما صنع وسجل في مرمى مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.





بث مباشر مباراة ليفربول وستراسبورج





ليفربول ضد ستراسبورج الفرنسي سيطمع في إنهاء اللقاء بشكل مبكر من أجل تثبيت أوراق نجومية لاعبيه خاصة الشباب منهم وإن كان الفريق في مباراة ريد سالزبورج النمساوي لم يظهر بشكل المعهود وخسر بهدف نظيف رغم مشاركة محمد صلاح المرشح للابتعاد عن هذه المواجهة من أجل الراحة.



تشكيل ليفربول ضد ستراسبورج سيضم خليطا من اللاعبين الشباب والجدد مثل نونيز من أجل تحقيق حالة الانسحام قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي في نسختها الجديدة التي ينتظر أن تكون على صفيح ساخن بعدما احتفظت بها كتيبة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لعامين على التوالي بسيناريو درامي من بينهم في الموسم الماضي عندما فاز في الجولة الأخيرة من البريميير ليج بثلاثية مقابل هدفين على أستون فيلا رغم أن الفريق كان متأخرًا في البداية.





بث مباشر ليفربول وستراسبورج





أما ستراسبورج فيأمل في خطف هدف مبكر في مرمى ليفربول ضمن استعداداته لانطلاق بطولة الدوري الفرنسي الممتاز في ظل تطلعه للمنافسة مع الكبار مثل باريس سان جيرمان ونانت وموناكو وليل ولا شك أنها منافسة خارج كل التوقعات على الإطلاق.





مشاهدة مباراة ليفربول وستراسبورج