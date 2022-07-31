يبحث عدد ليس بالقليل خلال الأوقات الماضية، عن خطوات التقديم على الوظائف التعليمية 1444 عبر موقع مسار eservices.masar.sa الإلكتروني، على رتبة معلم مدرس.

وأعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية 1444 عبر موقع مسار eservices.masar.sa، حيث قامت الوزارة بتوفير 11547 وظيفة بنظام التعاقد الرسمي على رتبة معلم مدرس.

وأضافت وزارة التعليم السعودية، أنها تسعى لتحقيق الأهداف التربوية، وذلك وفقا لخطط استراتيجية من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، مواكبة منها لمتطلبات التطور واحتياجات قطاع التعليم للعام الدراسي 1444 هـ.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات التقديم على الوظائف التعليمية 1444 من خلال نظام جدارة عبر موقع مسار، وكيفية تعديل طلب التقديم عبر النفاذ الموحد، وهي على النحو التالي:-

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية 1444

ونقدم لكم خطوات التقديم على الوظائف التعليمية 1444 عبر جدارة، وهي الدخول على موقع مسار ثم نتبع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول إلى خدمة جدارة من خلال هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- قم باستكمال بيانات السيرة الذاتية.

- ويمكننا التعديل على البيانات الشخصية، ومتابعة النتائج والترشيحات من خلال اختيارات الصفحة الرئيسية.

ملئ السيرة الذاتية عبر منصة مسار

وأتاحت وزارة التعليم السعودية للباحثين إمكانية إضافة السيرة الذاتية الخاصة بهم عبر منصة جدارة، بصفة غير إلزامية، وذلك لعدة أغراض، وهي كالتالي:

- التعرف على المترشح من خلال البيانات المرفقة.

- لغرض الدراسة والبحوث.

- إتاحة فرصة تزويد جهات التوظيف الأخرى بنسخة من السيرة الذاتية عند الطلب.

- رصد الخبرات والمجالات العلمية للباحثين عن العمل.

تعديل طلب تقديم الوظائف التعليمية جدارة

في حالة الرغبة لتعديل الطلب من طرف المتقدم على الوظائف التعليمية 1444 أو غيرها من الوظائف، يمكن تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية نظام جدارة، ثم نقوم بالدخول إلى صفحة البيانات، وبعدها يتم التعديل على البيانات المدرجة سابقا، ويتم الحفظ بعد التعديل من خلال (أيقونة حفظ البيانات).

موعد انتهاء التقديم على الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن بدء التقديم على الوظائف التعليمية 1444 يوم 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022م، حيث تم استقبال الطلبات من خلال منصة جدارة عبر مسار، وذلك ابتداءا من الساعة 9 صباحا، ويستمر التقديم على الوظائف المتاحة حتى يوم 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022م.