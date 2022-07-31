سعر اليورو بختام التعاملات اليوم الأحد 31-7-2022

استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، محققة في متوسط تعاملات البنك المركزي المصري 19.11 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.





اليورو في أسبوع:



وانخفض سعر صرف اليورو خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 17 قرشا في اسبوع مسجلا بنهاية تعاملات البنك المركزي نحو 19.11 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع مقابل 19.28 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع كان قد استهل تعاملات الاسبوع عندها.



أسعار اليورو في البنوك اليوم:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.12 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.06 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.27 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.12 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.16 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.



الأسهم الأوروبية تحلق قرب أعلى مستوياتها في 7 أسابيع

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، قرب أعلى مستوياته منذ سبعة أسابيع، مدعوما بسلسلة من الأرباح المبشرة لشركات من بينها مونكلير وإبس، في حين خففت بيانات ضعيفة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من المخاوف بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.

واختتم المؤشر الأوروبي التداول على صعود 1.1 بالمئة عند 432.77 نقطة، مرتفعا لليوم الثاني على التوالي، مع زيادة أسهم إبسن 16.2 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة المستحضرات الدوائية الحيوية عن نتائج قوية ورفعت توقعاتها.

وحصلت أسهم الملابس الفاخرة على دفعة من مبيعات شركة مونكلير لصناعة السترات والتي ارتفعت أسهمها ثمانية بالمئة، بينما صعد سهم الشركة المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون 4.2 بالمئة، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

ومع ذلك، هبط مؤشر آي.بي.إي.إكس الإسباني 0.5 بالمئة مع تراجع بنك سانتاندير، ثاني أكبر بنك في منطقة اليورو، بعد أن أخفق في تحقيق الأرباح التي سبق تقديرها.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ عامين، مما زاد من مخاوف حدوث ركود.

وجاء التقرير بعد يوم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس، لكنه تخلى عن توقعاته بشأن حجم الزيادة المقبلة وأشار إلى أنه في مرحلة ما سيكون من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات.

وحصلت أسهم الملابس الفاخرة على دفعة من مبيعات شركة مونكلير لصناعة السترات والتي ارتفعت أسهمها ثمانية بالمئة، بينما صعد سهم الشركة المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون 4.2 بالمئة، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

ومع ذلك، هبط مؤشر آي.بي.إي.إكس الإسباني 0.5 بالمئة مع تراجع بنك سانتاندير، ثاني أكبر بنك في منطقة اليورو، بعد أن أخفق في تحقيق الأرباح التي سبق تقديرها.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ عامين، مما زاد من مخاوف حدوث ركود.

وجاء التقرير بعد يوم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس، لكنه تخلى عن توقعاته بشأن حجم الزيادة المقبلة وأشار إلى أنه في مرحلة ما سيكون من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات.