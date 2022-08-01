أسعار الذهب اليوم الإثنين 1-8-2022.. توقعات جديدة للمعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب نهاية تعاملات الأسبوع الماضى بقيمة وصلت إلى نحو 31 جنيها لتستقر في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، ويأتي الارتفاع الجنوني بسبب قرار رفع الفائدة الأمريكية الذي أثر على تحركات المعدن الأصفر في السوق المحلي ومن المتوقع ان تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الجاري والماضي وجاءت كما يلي:



أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 21: 1016 جنيها

عيار 24: 1161 جنيها

عيار 18: 871 جنيها

عيار 14: 679 جنيها

جنيه ذهب 8128 جنيها

اسعار الذهب قبل رفع الفائدة

سعر الذهب عيار ٢١: 985 جنيها

سعر الذهب عيار ٢٤: 1126 جنيها

سعر الذهب عيار ١٨: 844 جنيها

سعر الذهب عيار ١٤: 658.5 جنيها

سعر جنيه ذهب 7880 جنيها

توقعات أسعار الذهب

كشف الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية نهاية الأسبوع الماضي.



وقال "واصف"، إننا شهدنا انخفاضا في الأسعار استتبعه ارتفاعات اقتداءً بارتفاعات البورصة العالمية نتيجة رفع أسعار الفائدة في البنوك؛ لكون سعر الذهب في مصر يسير بالتوازي مع أسعار البورصات العالمية.

وتابع رئيس شعبة الذهب، أن الذهب الملاذ الآمن للاستثمار طول الأجل ويجني أرباح أكثر من أي وعاء ادخاري أخر وارتفاع الأسعار سببه التكالب على الشراء عقب رفع أسعار الفائدة وحدوث تباطؤ اقتصادي، لافتًا إلى أن الازمة الأوكرانية الروسية لم يظهر لها حل حتى الآن ومن الواضح أن أزمة الطاقة ستزيد من حدتها، والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين بدأت تشهد بعض التوتر، الذي يدفع الدول وصناديق الاستثمار ورؤوس الأموال الكبيرة تتجه للذهب، فضلًا عن رفع البنوك المصرية سعر الدولار، كل ذلك ساهم في رفع سعر الذهب.

وتوقع، أن نشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، معتبرًا أن الاستثمار في الذهب طويل الأجل يحتاج لصبر.

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأونصة، وارتفع نحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسيًا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهًا لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وظل الدولار معظم يوليو تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضًا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا صارمًا من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلًا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة 29 يوليو تموز.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأونصة، وارتفع نحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس آذار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسيًا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهًا لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وظل الدولار معظم يوليو تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضًا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا صارمًا من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلًا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو تموز.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة 29 يوليو تموز.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير شباط.

أسباب ارتفاع اسعار الذهب



قال هاني ميلاد، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية،، إن أسعار الذهب قد ارتفعت بعد قرار الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة إلى 75 نقطة، مؤكدًا أن هناك ضبابية حول مستقبل أسعار الذهب بسبب التقلبات العالمية السريعة والتى يصعب التنبؤ بها.

كما أوضح أنه رغم ارتفاع أسعار الذهب إلا أن زيادة الأسعار لن تكون عائقًا أمام شرائه في أي وقت، مشيرًا إلى أن الارتفاع في سعر الذهب جاء عقب قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة، نتيجة التضخم الأمريكى، مع تعزيز احتمالات ألا يسرّع الفيدرالى الأمريكى وتيرة رفع الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر نتيجة ارتفاع السعر العالمي، مدفوعًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وجاء ذلك عكس التوقعات السابقة للقرار والتي أشارت إلى تراجع سعر الذهب، بسبب وجود علاقة عكسية بين أسعار الذهب وسعر الفائدة على الدولار.

ووصلت ارتفاعات أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، بالمقارنة باسعار الأسبوع الماضي إلى نحو 31 جنيها، ويأتي ذلك الارتفاع الجنوني بسبب قرار رفع الفائدة الأمريكية الذي أثر على تحركات المعدن الأصفر في السوق المحلي ومن المتوقع ان تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة.



