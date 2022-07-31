بدون كفيل.. خطوات الحصول على تمويل شخصي 95.000 ريال بالتقسيط

متوفر الآن تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 95،000 ريال دون الحاجة إلى كفيل، حيث يمكن المتقدم من خلال تلك التمويل توفير جميع الاحتياجات الخاصة به كما يستطيع المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر كما أن التمويل متاح سداده على أقساط شهرية ميسرة ومتوفر أيضا بأبسط الشروط والأحكام الموضوعة.

تمويل شخصي 95،000 دون كفيل لدى شركة النايفات

تعتبر شركة النايفات للتمويل من بين الشركات المالية التى توفر منتجات تمويلية تنافسية وأيضًا مطابقة لأحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية وقد صممت شركة النايفات للتمويل تمويل شخصي سريع بقيمة مالية ربما تصل إلى 295،000 كما متوفر أيضًا التمويل بقيمة 95،000 ريال دون كفيل، وسوف نتعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل.

يتميز التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كما يتميز تمويل شركة النايفات بأنه تمويل بالتقسيط الميسر على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.

يتمكن المتقدم أيضًا من الحصول على تمويل إضافي.

يتمكن المتقدم من الحصول على تمويل بقيمة 95،000 ريال دون الحاجة إلى كفيل.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل

متاح الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل بأبسط الشروط ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على أهم تلك الشروط وهي:

أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني جيد.

أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي وكذلك المتقاعدين.

5000 ريال الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل بالقطاع الخاص.

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يتجاوز 68 عام.

يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي.

يكون المتقدم بالقطاع الخاص قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل

متاح طلب التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة النايفات ثم الدخول على تمويل الأفراد ثم الدخول على طلب التمويل الشخصي.

ويذكر أن كانت هذه تفاصيل تمويل شخصي 95،000 دون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة.