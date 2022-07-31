شروط القبول في جامعة الحدود الشمالية 1444 بالسعودية.. رابط سريع للتواصل

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضًا، عن شروط القبول في جامعة الحدود الشمالية 1444 بالمملكة العربية السعودية، للالتحاق بها، وذلك يرغبون في معرفة أبرز المعلومات عن هذه الجامعة قبل التقديم فيها.

وأعلنت جامعة الحدود الشمالية 1444، عن فتح باب التسجيل في جميع كلياتها، بالإضافة لتحديد شروط التسجيل فيها.

وتتميز جامعة الحدود الشمالية 1444 بتخصصاتها المتعددة التي يرغب العديد من الطلبة بالالتحاق بها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط القبول في جامعة الحدود الشمالية 1444 بالسعودية، وطريقة التسجيل فيها، وهي على النحو التالي:-

نبذة عن جامعة الحدود الشمالية 1444

وتعتبر جامعة الحدود الشمالية 1444، هي إحدى الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتأسست في 20 ربيع الآخر عام 1428 هـ بتوجيه من الملك عبد الله خلال زيارته للحدود الشمالية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة عرعر على طريق المطار، كما تضم مجموعة كبيرة من الكليات الموزعة بين كل من رفحاء وطريف وعرعر.

موعد التسجيل في جامعة الحدود الشمالية 1444

يبدأ التسجيل في جامعة الحدود الشمالية 1444 يوم الأحد الموافق 02/01/1444 هـ الموافق 31/07/2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 06/01/1444 هـ الموافق 04/08/2022 م.

كليات جامعة الحدود الشمالية 1444

تضم جامعة الحدود الشمالية 1444 مجموعة كبيرة من التخصصات التي يرغب الكثير من الطلاب الالتحاق بها، ومن أبرزها:-

- كلية المجتمع برفحاء (طلاب - طالبات).

- كلية المجتمع بطريف (طلاب - طالبات).

- كلية الهندسة (طلاب).

- كلية المجتمع بعرعر (طالبات).

- كلية الطب (طلاب - طالبات).

- الكلية الجامعية بطريف (طالبات).

- كلية العلوم (طلاب - طالبات).

- كلية الاقتصاد المنزلي (طالبات).

- الكلية الجامعية برفحاء (طلاب - طالبات).

- كلية إدارة الأعمال (طلاب - طالبات).

- كلية العلوم الطبية التطبيقية (طلاب - طالبات).

- كلية التربية والآداب (طلاب - طالبات).

- كلية الصيدلة برفحاء (طلاب - طالبات).

- كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برفحاء (طلاب - طالبات)

- كلية التمريض (طلاب - طالبات).

شروط القبول في جامعة الحدود الشمالية 1444

- أن يكون لطالب سعودي الجنسية.

- حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يقابلها.

- عدم تعرض الطالب للفصل من إحدى الجامعات.

- عدم مرور أكثر من 5 سنوات على شهادة الثانوية العامة.

- في حال سحب الطالب أوراقه من جامعة أخرى لا يسمح له بالتسجيل في الجامعة.

- حصول الطالب على شهادة القدرات العامة.

- ينبغي أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.

- التقيد بجميع الشروط والقوانين الخاصة بالجامعة.

كيفية التواصل مع جامعة الحدود الشمالية 1444؟

يمكن بجميع الطلاب التواصل مع جامعة الحدود الشمالية 1444 بعدة طرق، هي على النحو التالي:-

يمكنكم التواصل هاتفيا مع جامعة الحدود الشمالية 1444 على هذا الرقم (920000540)، وتويتر جامعة الحدود الشمالية يمكن التواصل مع الجامعة عبر حسابها على منصة تويتر عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).