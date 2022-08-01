حصاد الـ "توك شو".. عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى وتفاصيل تحويل معهد ناصر لمدينة طبية متكاملة

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها القومي للأجور يوضح عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى، و مفاجأة عن دواء الرئيس الأمريكي لعلاج كورونا، فضلا عن تفاصيل تحويل معهد ناصر لمدينة طبية متكاملة.

عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن العامل عليه التقدم إلى مديرية القوى العاملة التابع لها أو اللجنة النقابية أو المجلس القومي للأجور من أجل الشكوى من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن أي جهة من السابق ذكرها ستساعد العامل.

وأضاف "البدوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن المجلس سيجتمع في شهر سبتمبر المقبل من أجل إعلان مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير، وسيتم مناقشة الشركات التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى.

وأشار إلى أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أصدر كتاب دوري وقال خلاله: "غرامة الشركة التي لم تتقدم بطلب تأجيل صرف الحد الأدنى لمدة محددة من 100 إلى 500 جنيه وتتعدد بعدد العمال، وفي حالة الإصرار على عدم الدفع تتكرر الغرامة".

وأوضح أننا في حاجة إلى تجاوب العمال من خلال تقدمهم بشكوى حال عدم حصولهم على الحد الأدنى من أجل اتخاذ الإجراء ضد الشركة، منوهًا بأن مكاتب العمل بذلت جهدًا كبيرًا في هذا الموضوع لأن المجلس القومي للأجور ليس لديه آلية للمرور على الشركات وتم توكيل القوى العاملة بهذا العمل، خصوصا وأن لديهم لجان للتفتيش.

ولفت إلى أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة التأمين الصحي الجديد وسيكون في مصلحة العمالة غير المنتظمة لأن الدولة ستتحمل تكلفة غير القادرين.

مفاجأة عن دواء الرئيس الأمريكي لعلاج كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، إن هناك 5 مناطق حول العالم تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا، ولكنها زيادة مسيطر عليها.

وأشار "خطاب"، خلال لقا خاص ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مسا الأحد، إلى أن الوضع الوبائي في مصر مستقر، مرجعا ذلك لتوفير مختلف أنواع اللقاحات، فضلا عن الأدوية المضادة للفيروس، وهو ما ساهم في تقليل حدة الإصابات، ومؤخرا طُرح دواء مولنوبيرافير في الصيدليات المصرية بسعر 420 جنيه، حيث يوجد 12 شركة وطنية مصرية تنتج هذا الدواء.

وأضاف أن الدواء الذي يستخدمه المواطن الأمريكي موجود في مصر ولكن بصناعة مصرية، كاشفا أن سعر الدواء عندما طرح منذ 6 شهور كان سعره 650 جنيه ولكن الرئيس السيسي وجه بتخفيض سعر الدواء وطرحه في الصيدليات، معلنا أن هناك شركة مصرية تعمل حاليا على إنتاج دواء شركة فايزر والذي استخدمه الرئيس الأمريكي بايدن عندما أصيب بكورونا.

تفاصيل تحويل معهد ناصر لمدينة طبية متكاملة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن معهد ناصر من المؤسسات الصحية الكبيرة التابعة لوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن المعهد على مدى سنوات كثيرة يقدم خدمات صحية كبيرة جدَا لمختلف المواطنين، خاصة من القاهرة الكبرى.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن معهد ناصر مؤسسة صحية كبيرة تحتوي على كافة التخصصات الطبية، ويتواجد به مجموعة ضخمة جدًا من السادة الاستشاريين ويجرى به مجموعة من التدخلات الطبية رفيعة المستوى في مختلف التخصصات.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير يتردد على معهد ناصر بسبب سمعته الطبية، مشيرًا إلى أن معهد ناصر ملحق به مركز اورام كبير جدًا، وحول مجموعه من الأراضي التي تسمع بتحويله لمدينة طبية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتَا إلى أن معهد ناصر سيتحول إلى مدينة طبية كبيرة جدًا تقدم خدمات طبية لكل المصريين.