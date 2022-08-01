رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. وهذه قواعد قبول نظام الـ 5 سنوات

تزايدت خلال الأيام الجارية معدلات البحث في موقع “جوجل” حول تنسيق الدبلومات الفنية 2022، عقب إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 - 2022، لذلك أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط إلكتروني لتنسيق الدبلومات الفنية على أن يسجل طلاب التعليم الفني في اختبارات القدرات في وقت لاحق.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتقدم بوابة “الفجر” للطلاب رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، عبر بوابة الحكومة المصرية (بوابة مصر الرقمية) والذي من خلال سيتقدم الطلاب في جميع شعب الدبومات الفنية لتسجيل الرغبات وكذلك التقدم على اختبارات القدرات للكليات والمعاهد التي تشترط اجتياز تلك الاختبارات للالتحاق بها، من هنــــــــــــــــــــــــــا.

قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أما فيما يخص قواعد القبول بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية، اكد المجلس الأعلي للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، هي نفس قواعد العام الماضي دون أي تغيير

وبحسب تلك القواعد، يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية سنتين، ودبلوم المدارس الفنية 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض وكذلك المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض عام بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات حسب مجموعة من الشروط.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وحول موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية يكون لهم مرحلة مستقلة فى التنسيق تتم بعد الانتهاء من مراحل تنسيق الثانوية العامة 2022.

وأوضح السيد عطا، أن سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل قبول طلاب الدبلومات الفنية والكليات المتاحة لهم مع إعلان مرحلة تسجيل الرغبات، مضيفا: أن الفترة الحالية تشهد إقبال من طلاب الثانوية العامة على التسجيل باختبارات القدرات مشيرا إلى أن التسجيل متاح حتى 6 أغسطس المقبل وفقا للجدول الزمنى المعلن لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.