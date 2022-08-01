صرف الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية اليوم.. وهذه خطوات التسجيل

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شعار الموارد البشرية
شعار الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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تتزايد معدلات محركات البحث في موقع “جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مع بداية كل شهر، حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم 1444/2022، والذي توفره وزارة الموارد البشرية بالمملكة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

ويعد نظام “الضمان الاجتماعي المطور” من أقوى برامج الدعم في السعودية، حيث اطلقته المملكة من أجل تلبية احتياجات السكان، مع غلاء المعيشة، وبسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها كافة بلدان العالم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 2022، مع بداية الأشهر الميلادية، أي الموافق 1 أغسطس من كل شهر، ما يعني أن موعد الصرف هذا الشهر سيبدأ اليوم الموافق 3 محرم 1444 هجريًا.

وأتاحت المملكة العربية السعودية لمواطنيها التسجيل من جديد لمن لم يقدم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور 2022، بعدما تم تمديد المدة حتى يوم 30 أكتوبر من عام 2022 الجاري.

شروط الضمان الاجتماعي المطور في السعودية 2022

وتنشر بوابة “الفجر” الشروط التي لايمكنك التقديم لمنصة الضمان الاجتماعي المطور إلا عند توفرها في التالي:

- أن يكون المتقدم ممن يحملون الجنسية السعودية.

- يشترط أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

- يشترط أن يكون دخل المتقدم لايزيد عن الحد الأدنى لمعاش الضمان.

- تطبيق الشروط المحددة الخاص بمبلغ معاش الضمان الاجتماعي من ناحية استخدامة.

- أن يقوم المتقدم بإحضار جميع الأوراق المطلوبة وارفاقها عند التقديم.

شروط الاستفادة من البرنامجي لغير المتزوجات والمطلقات

-أن تكون الفتاة سعودية الجنسية، وأن تكون الفتاة العزباء مقيمة بالمملكة، ولايوجد عائل ينفق عليها مثل الأب أو الأخ، وأن لاتمتلك سجل تجاري خاص بها.

- أما للمطلقات يشترط أن تكون المطلقة لاتمتلك أي وظيفة ولا تملك أي دخل أو لاتقوم بأي عمل آخر، وتكون من موطنات السعودية وتقيم فيها، وأن يكون عمرها 35عاما وأكثر، وأن لايزيد 65 عاما.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين

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