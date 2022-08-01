أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 أغسطس

تنشر بوابة "الفجر" أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 أغسطس في السعودية، حيث سجلت الأسعار استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 186.79 ريالًا سعوديًا.

سعر الذهب اليوم 1 أغسطس في السعودية

بينما سجل عيار الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في السعودية نحو 160.11 ريالًا للجرام الواحد، كما سجل عيار 21 نحو 186.79 ريالًا للجرام.

أما سعر الذهب عيار 24 وصل إلى 213.47 ريالًا سعوديا، وذلك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 1 أغسطس.

ريادة سعودية في احتياطي الذهب

ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر المقدمة بين الدول العربية في احتياطيات الذهب، كما يعتبر الذهب أحد الملاذات الآمنة للمستثمرين، وبصفة خاصة في وقت الأزمات، مما يساعدهم على الحفاظ على أموالهم من المخاطر المترتبة على التضخم.

سعر الذهب العالمي اليوم الاثنين 1 أغسطس

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، وفي وسط حالة الترقب من المستثمرين، نجد أن الأوقية قد سجلت نحو 1،768 دولار.

يذكر أن السعر العالمي للذهب يتأثر ارتفاعًا وانخفاضًا حسب قيمة الدولار، فنجد أن الذهب والعملات الأجنبية خاصة الدولار في علاقة عكسية فيما بينهم، فكلما ارتفع سعر الدولار انخفض سعر الذهب والعكس.

ويتجه السوق المحلي داخل المملكة يتجه في نفس اتجاه السوق العالمي سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وبم أن السوق العالمي قد ارتفعت فيه الأسعار وخاصة أمس، نجد أن السعر داخل المملكة قد ارتفع هو الآخر، ولكن على عكس ما كان متوقع، اتجه الذهب للصعود برغم ارتفاع الفائدة الأمريكية.