تعرف على الطول المطلوب في أمن المنشآت بالسعودية.. وهذه شروط التقديم

حرصا من بوابة “الفجر” الإخبارية، نقدم للقراء والمتابعين في المملكة العربية السعودية، شروط وظيفة أمن المنشآت التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية في المملكة، وم بينها الطول المطلوب في أمن المنشآت.

وظائف شاغرة لقوات أمن المنشآت بالسعودية

وكانت الداخلية السعودية، كشفت عن وظائف شاغرة ومتاحة لقوات أمن المنشآت للرجال رتبة ( جندي أول، جندي موسيقى)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/1/1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 6/1/1444 هـ وذلك عبر منصة ( أبشر- توظيف) في المملكة.

ما هو الطول المطلوب في أمن المنشآت؟

وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية الشروط الجديدة للوظيفة، حيث حددت الطول المطلوب في أمن المنشآت يجب أن يكون 168 سم كحد أدنى، كما يشترط أيضًا تناسب الطول مع الوزن.

ما هي قوات أمن المنشآت في السعودية؟

يشار إلى أن قوات أمن المنشآت من القطاعات الخاصة في وزارة الداخلية السعودية، وقد تأسست عام 1402 هـ، وبدأت العمل فعليًا عام 1406 في المنطقة الشرقية، ولذلك لحماية المنشآت البترولية والصناعية الهامة في المملكة بعد تحقيق إنجازات بترولية وصناعية شهدتها المملكة في العقود الماضية، والتصدي لأي عبث يُمكن أن يخل بأمن هذه الفئات.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف أمن المنشآت

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

- أن يكون حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وأن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول.

- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.