تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1 أغسطس في البنوك المصرية

الاقتصاد
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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تنشر بوابة "الفجر" الإخبارية، سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين 1 أغسطس، في البنوك المصرية، حيث يتراوح سعره ما بين 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

ونستعرض سعر الريال في تعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية في التالي: 

سعر الريال في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي داخل فروع بنك مصر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

 

سعر الريال في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيهًا للبيع.

 

سعر الريال في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي ل 5.00 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

 

سعر الريال في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

استقر سعر الريال السعودي عند 5.04 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، داخل فروع بنك قناة السويس.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

يشار إلى أن خلال الفترة الأخيرة، اتجهت الحكومة السعودية إلى رفع الفائدة هي الأخرى بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك بعد رفع الفيدرالي للفائدة الخاصة به، لارتباط العملات الخليجية بالدولار سواء ارتفاعًا أو هبوطا.

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