السعودية.. خطوات وطرق الاستعلام عن تأمين المواطن أو الزائر أوالمقيم

تزايدت معدلات البحث في موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية، عن كيفية الاستعلام عن التامين الطبي برقم الهوية، من قبل السعوديين والمقيمين أو الوافدين بالمملكة، وكانت “استعلام عن تامين المواطن”، الشائعة في عمليات البحث.

وتستعرض بوابة “الفجر” خطوات وطريقة الاستعلام عن تأمين المواطن في السعودية برقم الهوية في التالي:

استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية

ومن خلال هذه الخدمة يقوم مجلس الضمان الصحي بتقديم خدمات الاستفسار عن التأمين للمواطن عبر بطاقة هويتك الوطنية الخاصة بالمواطن وقد قامت المملكة بتقديم الاستعلام بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطن السعودي على الوصول للخدمة الخاصة ببطريقة سهلة.

خطوات الاستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية

- الدخول لمجلس الضمان الصحي، والنقر على خدمة استعلام عن حالة التأمين.

- الدخول على استعلام عن استفسارات التأمين، وإدخال أرقام بطاقة الهوية.

- إدخال رمز التحقق الموجود ثم الضغط على إرسال، لتظهر ااستفسارات وبيانات التأمين.

مجلس الضمان الصحي السعودي

خطوات الاستعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

- الدخول على موقع الضمان الصحي الإلكتروني، ثم النقر على استفسارات عن التأمين.

- الضغط على معلومات التأمين وكتابة البيانات الخاصة، ثم نقل رمز التأكيد كما هو، والضغط على إرسال.

خطوات الاستعلام عن تأمين زائر

- الدخول على الموقع المخصص للضمان الصحي، والدخول على استعلامات عن تأمين الزائر، ثم الضغط على الاستعلام.

- كتابة رقم جواز السفر، ثم إدخال الرمز التأكيدي الموجود والضغط على إرسال.

خطوات الاستعلام عن تأمين العمرة

- الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي، والضغط على الاستعلام عن التأمين الطبي.

- اختيار الاستعلام عن تأمين العمرة، ثم كتابة رقم جواز السفر، وكتابة الرمز الموجود، والضغط على موافق.