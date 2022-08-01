اسعار الدولار اليوم الاثنين 1 اغسطس 2022

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 1 أغسطس بالبنوك المصرية وذلك بعد ارتفاعه أمس متجاوزا حاجز ال19 جنها لأول مرة في السوق الرسمية.

وسجلت أسعار الدولار فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.91 للشراء، 18.97 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.93 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.



وفى بنك الإسكندرية سجل 18.89 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.90 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

أسعار الدولار اليوم



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.90 جنيه للشراء.



18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.91 جنيه للشراء.



18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.91 جنيه للشراء.



18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.89 جنيه للشراء.



18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.93 جنيه للشراء.



18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.96 جنيه للشراء.



18.99 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدولار

وسجل الدولار ارتفاعات قوية خلال تعاملات أمس حيث صعد سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.008 للبيع، وفقا لموقع البنك المركزى المصري، الأمر الذي أحدث ارتباكا شديدا في الأسواق، في ظل توقعات باستمرار التراجع، ما يتسبب في صعود أسعار السلع.

تحويلات المصريين بالخارج



ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 بنسبة 12.8% لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار بنفس الشهر من عام 2021.

وبلغ ارتفاع التحويلات نسبة 44.4% على أساس شهري، مقارنة بشهر فبراير 2022 والتي سجلت فيه التحويلات 2.3 مليار دولار.

وسجلت الفترة التراكمية من يوليو 2021 وحتى مارس 2022 ارتفاعًا بنسبة 1.1% على أساس سنوي ليصل إلى 23.6 مليار دولار.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار العالمي



استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.02 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:21 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 8:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.22 أمام الدولار بحلول الساعة 8:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.43 بحلول الساعة 8:59 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 8:27 باحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.78 بحلول الساعة 8:27 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.099 بحلول الساعة 8:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.





أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق الـ 30 من يوليو 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.10 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.08 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.12 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وسجل اليورو في العربي الإفريقي 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي المصرى، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل في بنكي الأهلي ومصر سعر22.71 جنيه للشراء، و22.83 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.73 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

كما ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

واستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الدرهم الإماراتي

واستقر أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.



