"ببلاش ودون حد أدني".. تفاصيل فتح حسابات البنوك مجانا لمدة 15 يوما

سمح البنك المركزى المصري بفتح حسابات مجانية دون مصاريف ادارية ودون حد أدنى للأفراد بدا من اليوم الاثنين وحتى منتصف الشهر الجاري وفتحت البنوك أبوابها اليوم لاستقبال المواطنين الراغبين في فتح حسابات بنكية، ويأتي ذلك القرار بمناسبة اليوم العالمي للشباب ضمن الفعاليات التي ينظمها البنك المركزى المصري للشموال المالي سنويا.

تفاصيل فتح حساب مجاني ودون حد أدنى

وخلال فعاليات الشموال المالي يسمح المركزي، للبنوك، بالتواجد خارج فروعها، وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن تتم إحاطة قطاع الشؤون المصرفية في “المركزي” بأماكن الانتشار، كما يسمح المركزي للبنوك أيضا بما يلي:

- فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى.

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء، وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

- تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.

- تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.

- طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة.

- عمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك.

- إرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات؛ للتعريف بالفعاليات، والإعلان عن بفتح البنوك حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف.

- نشر المادة الدعائية المتضمنة شعاري اليوم العربي للشمول المالي والبنك المركزي على فروع البنوك خلال فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.

أنواع حسابات التوفير

وتوفر البنوك، أنواعا مختلفة من حسابات التوفير، أهمها: الحساب العادي الذي يشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عاما، وحساب آخر للشباب من سن 16 عاما، الذي تتيحه بعض البنوك حاليا؛ بعد سماح المركزي بعدم وجود مانع قانوني من فتح حسابات من هذا السن.



وتستمر البنوك في فتح حسابات توفير للعملاء الجدد مجانا بصورة الرقم القومي الخاصة بالعميل لمدة 15 يوما، مع إصدار بطاقة خصم مباشر (مجانا)؛ للتعامل بالسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، لتحفيز شريحة الشباب على الانضمام للمنظومة المصرية، مع فتح الحسابات المصرفية مجانًا، والاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية مجانا، مثل: محافظ الهاتف المحمول، والإنترنت والموبايل البنكي؛ بهدف تكريس الثقافة المصرفية وميكنة المدفوعات.

قائمة فعاليات الشمول المالي

- احتفالية المرأة من 8 مارس إلى 31 مارس؛ تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

- اليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 أبريل.

- احتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس؛ بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

- احتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر؛ بمناسبة عيد الفلاح.

- احتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر؛ بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.

- احتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر؛ بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب



عند فتح حساب، أيا كان نوعه، سواء توفير أو جاري، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية للشخص، كما تطلب بعض البنوك تقديم إيصال «كهرباء، مياه، غاز طبيعي، فاتورة تليفون».

ويتم توضيح وظيفة العميل الذي يريد فتح حساب، أو تقديم ما يثبت مفردات مرتبه وتكون من جهة عمله، هذا بالنسبة للموظفين، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيقدمون البطاقة الضريبية، والسجل التجاري.

وإذا رغبت الزوجة التي لا تعمل في فتح حساب، فعليها أن تقدم الوثائق السابق ذكرها الخاصة بزوجها، وفي حالة العميل على المعاش، فعليه أن يسجل ذلك على بطاقته الشخصية.

خدمات تقدمها البنوك على فتح الحساب



ويتيح فتح حساب العديد من الخدمات المصرفية الرقمية وإصدار بطاقات مصرفية، حيث يتم فتح حساب مصرفي مجانا ودون احتساب أي مصاريف إدارية، أو حد أدنى لفتح الحساب.

ومن ضمن الخدمات التي سيتم تقديمها، إصدار بطاقة خصم مباشر (ديبيت كارد) تتيح التعامل للعميل السحب والإيداع من حسابه من خلال ماكينات ATM، في أي وقت على مدار اليوم، بجانب الاشتراك في خدمة المحفظة الذكية مجانا، بالإضافة إلى إصدار بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدما لتسديد كافة مصاريف، والاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي مجانا.

و سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/مايو 2021/2022 نحو 29.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي (مقابل نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة يوليو/مايو 2020/2021).

وتجدر الإشارة إلى أن تحويلات شهر مايو 2022 بلغت نحو 2.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021).

