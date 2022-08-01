«تعديلات جديدة وزيادة إضافية».. برنامج حساب المواطن 1444 يفجر مفاجأة للمستفيدين من الدعم

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول برنامج حساب المواطن، حيث طرأت تعديلات جديدة وتم زيادة قيمة الدعم للمواطن السعودي، من أجل تخفيف الأعباء على المواطن السعودي، لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة.

وعن المبلغ بعد التعديلات الجديدة، طريقة الاستعلام عن حساب المواطن 1444 برقم الهوية، نكشف لكم كافة التفاصيل في السطور التالية:

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة 1444

وكشف برنامج حساب المواطن فيما يتعلق بإضافة دعم إضافي للمستفيدين من حساب المواطن حتى نهاية العام الجاري 1444، وعن مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة 1444، إليكم التفاصيل، يكون هناك إضافة دعم إضافي لبرنامج حسابات المواطنين، وتبلغ قيمة هذا الدعم 8 ملايين ريال سعودي.

حساب المواطن

وفي نفس السياق، خصص الأمير سلمان بن عبدالعزيز 10 ملايين ريال سعودي دعما إضافيا للمستفيدين من برنامج حسابات المواطنين وتم تطوير الضمان الاجتماعي، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن 1444 برقم الهوية

ومن جهته، كشف برنامج حساب المواطنين 1444 السعودي عن إنه يتم دراسه حالة الطلب في مدة قدرها أسبوعين، بهدف استحقاق دعم حساب المواطن، كما يمكن للمستفيد الاستعلام عن حساب المواطن 1444 برقم الهوية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- قم بالدخول إلي موقع حساب المواطن هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

2- ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- قم بالنقر على تسجيل.

4- بعد ذلك قم بالنقر علي ايقونة الخدمات الإلكترونية.

5- سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على ايقونة قائمة دراسة الأهلية.

6- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

7- ثم قم بالضغط على استعلام.

8- على الفور سيتم ظهور نتيجة استحقاق الدعم.

موعد حساب المواطن شهريا

يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي وفرتها المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية، حيث يستفيد منها الأسر الفقيرة والتي تحتاج الدعم والمطلقات والأرامل والأيتام، وعن موعد حساب المواطن شهريا، السؤال الأكثر بحث على مواقع التواصل الاجتماعي يتم صرفها في موعدها الشهري وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد أو تأخيره في حالة توافق اليوم الخاص بالصرف مع إجازة رسمية.