سعر الذهب اليوم الاثنين 1-8-2022 في مصر وبعض المدن العربية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم، احتل المعدن الأصفر شهرة كبيرة على مدار سنوات، حيث يلجأ إليه البعض للمهادة في مختلف المناسبات كما يستخدمه العرب في تقديم "الشبكة" للزواج، إلى جانب كونه سلعة ادخارية.

سعر الذهب اليوم

وتصدر سعر الذهب اليوم تريند محرك البحث الشهير جوجل مصر، في الأول من أغسطس 2022، بعد الاضطراب الكبير الذي شهده هذا المعدن، وارتفاعه بعد قرار رفع سعر الفائدة في أمريكا.

ارتفاع سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية بأول أيام شهر أغسطس، عقب الانخفاض الذي سجله خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى موجة الانخفاض الشديدة التي ضربته منذ منتصف مايو 2022.

سعر الذهب اليوم اليوم الاثنين

وترصد بوابة الفجر سعر الذهب اليوم المعلن والأقرب للتداول في سوق المعدن الأصفر في مصر، على مدار الشهر الجارى، وحتى اليوم، وخاصة بعد الأحداث العالمية التي تحيط بنا.

سعر الذهب اليوم وقرار الفيدرالي الأمريكى

وارتفع سعر الذهب اليوم متأثرا بما قرره البنك الفيدرالي الأمريكى، يوم الأربعاء الماضي برفع الفائدة 0.75% للشهر الثانى على التوالي، والرابعة خلال العام الجاري.

سعر الذهب اليوم ورفع الفائدة

وطبع البنك الفيدرالي الأمريكى 9 مليارات دولار أموال جديدة لشراء المديونات إثر جائحة كورونا ما أدى لزيادة السيولة في السوقين الأمريكية والعالمية، وهو ما انعكس على سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم الاثنين 1-8-2022

سعر الذهب اليوم عيار 24 جرام

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24، 1165 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا في الأسواق المصرية إلى 1015 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 870 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب فسجل 8120 جنيها.

سعر الذهب اليوم الاثنين 1-8-2022 في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 213.08

سعر الذهب عيار 21 يسجل 186.44

سعر الذهب عيار 18 يسجل 159.81

سعر الذهب في تونس اليوم

سعر الذهب عيار 24 يسجل 173.80

سعر الذهب عيار 21 يسجل 152.07

سعر الذهب عيار 18 نحو 130.35

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 208.38

سعر الذهب عيار 21 يسجل 182.33

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.29

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.42

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.24

سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.06