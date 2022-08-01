موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك وبيراميدز، تتصدر اهتمام جماهير الكرة المصرية، قبل انطلاقها بساعات، حيث أنها تعتبر مباراة فاصلة في لقب الدوري المصري الممتاز، حيث أن فوز أحد الفريقين بها يقربه إلى اللقب بينما يبعد الأهلي عن السباق.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتأتي مباراة الزمالك وبيراميدز في ظروف استثنائية إذ يتنافس الزمالك متصدر المسابقة مع بيراميدز صاحب المركز الثاني بينما بعد الأهلي عن المنافسة قليلا بعد تعادله الأخير مع المقاولون وخسارة نقطين.

مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر مباراة الزمالك وبيراميدز نظرا لأهمية اللقاء، حيث أن نتيجة المواجهة ستؤثر بشكل كبير على بطل تلك النسخة من بطولة الدوري، حيث يتصدر أبناء ميت عقبة الترتيب، بينما يأتي بيراميدز وصيفا.

نتائج الفريقين قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

ونجح الزمالك في الفوز بآخر 6 مواجهات، مقدما أداء كبيرا، كان آخرها على فيوتشر في اللقاء الماضي، الذي جمع بينهما على استاد الأهلي وي السلام الخميس الماضي، حيث فاز بهدف نظيف في مباراة صعبة، مواصلا الانتصارات.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز التي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس 2022، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

نتيجة آخر مواجهة جمعت بين الزمالك وبيراميدز

وانتهت مباراة مباراة الزمالك وبيراميدز التي جمعت بينهما في الدور الأول بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، بينما أحرز ثنائية بيراميدز على جبر ولاكاى.

غيابات مباراة الزمالك وبيراميدز

ويغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز المغربي أشرف بن شرقي وأوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، إضافة إلى طارق حامد الذي رحل إلى اتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد.

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وبيراميدز

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس نقل مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الاثنين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز مع وجود استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية، قبل انطلاق المواجهة.