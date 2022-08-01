عاجل| نتيجة الثانوية العامة 2022.. وإعلان الأوائل خلال ساعات

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل حول إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ننشر لكم في السطور التالية، وفقا لمصادر مطلعة، تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وموعد إعلان أسماء الأوائل.

نتيجة الثانوية العامة 2022

مع بدية شهر 8، يبدأ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ويكثفون عملية البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022، حرصا منهم على معرفة النتيجة فور ظهوره وعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي أكد على اعتمادها خلال الأسبوع الجاري.

إعلان أوائل نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترولات بدأت تحديد أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، في الشعبتين العلمية والأدبية، لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وإعلان الأسماء خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا للمصدر، تبين نه بعد إعلان أوائل نتيجة الثانوية العامة المقررة خلال ساعات يتم إعلان النتيجة النهائية، معلنا أن أعمال التصحيح انتهت تمامًا، كما تم رصد وتقدير الدرجات ومراجعتها بشكل دقيق.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قريبا

وبدأ العد التنازلي، وفي القريب العاجل سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث سيتم غعلانها بعد اعتمادها رسميا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت المصدر إلى أن كنترولات امتحانات الثانوية العامة بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، تواصل تحديد أسماء الأوائل على مستوى الشعب الثلاثة وهم «علمي علوم - علمي رياضة - أدبي»

وفي نفس السياق، أكد أن اختيار الأوائل من المقرر أن يتم وفق معايير معينة ومحددة، حتى لا يظلم أحد، كما أن الدرجت لتي تم وضعها ورصدها هي من يسحقها الطلاب، فالتصحيح يتم دون تدخل أي عنصر بشري.

نتيجة الثانوية العامة 2022

ربط نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم:

1- يقوم الطالب بالدخول مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــا

2- ثم يسجل دخول على إعلان نتيجة الثانوية العامة

3- ويقوم الطالب بكتابة البيانات بشكل صحيح

4- ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة.

5- وستظهر أمام الطالب النتيجة بالدرجات

ربط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع بوابة الفجر

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجر هنــــــــــــــــــــــــــــــــا

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نتيجة الثانوية العامة 2022.. لم يحصل أي طالب على 100%

وأعمال التصحيح ورصد وتقدير درجات نتيجة الثانوية العامة 2022، كشفت عدم حصول أي طالب في الشعبتين العلمية والأدبية على مجموع 100%، وذلك بعد تطبيق نظام التقييم الجديد.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

وأسئلة امتحانات الثانوية العامة جاءت طبقا لمواصفات ومعايير الورقة الامتحانية، وأن جميع الأسئلة في كافة المواد جاءت اختيار من متعدد.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ومن المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.