وزير الاتصالات: إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لتأهيل الشباب لسوق العمل



قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مراكز إبداع مصر الرقمية، تجمع كل الأنشطة التي من شأنها أن تساعد الشباب والفتيات لمستقبل مبني على أساس علمي، يدعمه قدرات معرفية، وتساعد وتؤهل الشباب للمنافسة في سوق العمل، مشيرًا لأهمية تأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل، في ظل ما يشهده من متغيرات تختلف عما يتم دراسته، إضافة إلى التغير المستمر لسوق العمل والذي من المتوقع أن يشهد اختفاء 50-60 مليون وظيفة من العالم- وفقًا لتقارير.





وأضاف "طلعت"، خلال كلمته على هامش زيارة مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة المنيا، ظهر اليوم الإثنين، أن الفارق بين الوظائف التي ستختفي وتندثر وأخرى سوف تخلق وتجدد، هو مصفوفة المهارات والقدر المعرفي التي تتطلبه هذه الوظائف الجديدة، وهذا هو سبب إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، حيث يتخرج الشباب من الجامعات يملكون قدرة من المعرفة، ويتم زيادة هذا القدرة من المعرفة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.





وأشار وزير الاتصالات، إلى تجارب شباب خريجي جامعات مختلفة منها كليات الآداب والتجارة والهندسة، يقومون بزيادة القدر المعرفي للالتحاق بوظائف سوق العمل الحالية، وتحقيق عائد شهري مرتفع.





شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أسامة القاضى توقيع بروتوكول تعاون بين محافظــة المنيا والمعهد القومى للاتصالات، بشأن التعاون فى مجال وتنمية مهارات الكوادر العاملة بوحدات التحول الرقمى والمحليات بمحافظة المنيا وفقا لأحدث التقنيات الداعمة لكافة القطاعات فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التعاون فى إعداد المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ويتضمن البروتوكول تأهيل أكثر من 1000 متدرب كدفعة أولى على مستوى المحافظة فى عدد من التخصصات منها انترنت الأشياء، وعلوم البيانات والتعلم الآلى، والشبكات، ونظم المعلومات الجغرافية، وكابلات الألياف الضوئية.



ويتم تنفيذ البرامج التدريبية فى فرع المعهد القومى للاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بمحافظة المنيا مع إمكانية تنفيذ بعض الدورات من خلال التدريب التفاعلى عن بُعد.



كما يتضمن البروتوكول تقديم الاستشارات الفنية بمجالات نظم المعلومات الجغرافية، وتدريب كوادر شبابية بمجال البنية الأساسية ونظم المعلومات والتحول الرقمى، وكذلك دعم وتطوير الكوادر الفنية من العاملين بالمحليات من خلال تأهيلهم فى مجال الشبكات والأمن السيبرانى، بالإضافة إلى تأهيل المجندين من أبناء محافظة المنيا لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وبموجب البروتوكول؛ يحصل المتدرب خلال فترة التدريب على برنامج متكامل من الدورات التخصصية وكذلك على التدريب العملى وفقا لاحتياجات سوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويؤهل للحصول على الشهادات الدولية للشركات العالمية فى بعض الدورات. كما سيتم تدريب مجموعة من الكوادر لتأهيلهم ليكونوا مُدربين معتمدين فيما بُعد.



وقع البروتوكول الدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات.



هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت واللواء اسامة القاضى بتفقد إدارة التحول الرقمى ونظم المعلومات بمحافظة المنيا التى تم إنشاؤها وتجهيزها على أحدث مستوى.

