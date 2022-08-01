أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وعيار 21 بـ1035 جنيها

واصلت اسعار الذهب ارتفاعتها في السوق المحلي، اليوم الاثنين، ١ اغسطس ٢٠٢٢، مستكملة ارتفاعها منذ اعلان الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة.

وتلقت اسعار الذهب اليوم دعما من تراجع سعر الدولار عالميا، حيث انخفض مؤشر الدولار 0.47% إلى ١٠٥ نقطة وهو ما ادي إلى ارتفاع سعر اوقية الذهب عالميا في العقود الفورية إلى ١٧٧٣ دولار للوقية بزياة 0.42%.

ارتفاع الأسعار عالميا



وانعكس ارتفاع اسعار الذهب عالميا وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل في البنك المركزي إلى ١٩ جتيه في ارتفاع سعر جرام الذهب محليا لبصل اكثر الانواع مبيعا عيار ٢١ اعلي مستويات ١٠٠٠ جنيه للجرام.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، بالطبع الاسعار في السوق المحلي تأثرت بارتقاع سعر الدولار والاوقية عالميا ليقفز سعر الجرام نحو ١٥ جنيه مواصلا ارتفاعاته للاسبوع الثاني علي التوالي.

اسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها



أوضح نجيب ان بتلك الارتفاعات، ووصل سعر جرام الذهب عيا٢١ إلى مستويات 1035 جنيه للجرام وهي مستويات قياسية.

و ارتفع سعر عيار الذهب ٢٤ إلى مستويات 1180 جنيه للجرام.

وزاد سعر عيار الذهب ١٨ في الشوق المحلي إلى 890 جنيه للجرام.

وسجل الجنيه الذهب ارتفاعات إلى مستويات ٨٢٤٠ جنيه.

سعر الذهب العالمي



ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأونصة، وارتفع نحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسيًا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهًا لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وظل الدولار معظم يوليو تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضًا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا صارمًا من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلًا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة 29 يوليو تموز.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.

ويتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين، العامل الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.