ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

ترتيب الدوري المصري، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس 2022، صوب استاد القاهرة الدولي، حيث المواجهة المهمة التي تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، ضمن لقاءات الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز التي يترقبها عشاق الكرة المصرية، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ11 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الدوري المصري ومباريات اليوم

وتقام عدة مباريات اليوم، على رأسها مباراة الومالك وبيراميدز، كما يلتقي الإسماعيلي الجريح مع مصر المقاصة، والبنك الأهلي والجونة، في منافسات نارية بمسابقة الدوري التي تشهد إثارة كبيرة ومنافسة شرسة على القمة والهبوط.

المنافسة على ترتيب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بين فريق الزمالك المتصدر وبيراميدز الذي يحل وصيفا، والأهلي صاحب التاريخ الكبير والذي يأتي في المرتبة الثالثة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة جمعها من 27 مباراة، بينما يطارده بيراميدز برصيد 61 نقطة، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 55 نقطة إلا أن له مباراة مؤجلة حيث لعب 26 مواجهة فقط.

منافسة شرسة على ترتيب الدوري المصري

ويشهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، منافسة شرسة ولا سيما بعدما تعادل الأهلي مع المقاولون العرب ليبتعد عن المنافسة قليلا وتتقلص آماله في استعادة اللقب الغائب عن القلعة الحمراء الموسم الماضي.

وترصد بوابة الفجر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز الليلة في السطور التالية:

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الزمالك، 63 نقطة.

بيراميدز، 59 نقطة.

الأهلي، 55 نقطة.

طلائع الجيش 44 نقطة.

فيوتشر 42 نقطة.

سموحة، 40 نقطة.

البنك الأهلي، 37 نقطة.

فاركو، 35 نقطة.

سيراميكا كيلوباترا، 33 نقطة.

الاتحاد السكندري، 33 نقطة.

المصري، 32 نقطة.

إنبي، 31 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة

الإسماعيلي 29 نقطة.

إيسترن كومباني 27 نقطة.

الجونة 26 نقطة.

المقاولون 25 نقطة.

المقاصة، 15 نقطة.

وحقق نادي الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى أسبوعه 27، وقبل مواجهة بيراميدز 63 نقطة ما يجعله الأقرب للتويج باللقب والاحتفاظ به للعام التاني على التوالي.