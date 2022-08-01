وزير الاتصالات: نستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة باستثمارات ٤.٢ مليار جنيه





قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لمحافظة المنيا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة حياة كريمة فى قرى المحافظة؛ وكان فى استقبال سيادته اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا؛ واستهل الدكتور عمرو طلعت زيارته بعقد اجتماع موسع مع السيد المحافظ حضره القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر ديوان عام المحافظة؛ تم خلاله استعراض آخر مستجدات العمل فى مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمى بمحافظة المنيا. كما تم مناقشة أخر التطورات فى مشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع؛ أشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنيا لدعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة؛ مؤكدا أن محافظة المنيا تشهد نهضة رقمية وتكريس لكل محاور مصر الرقمية وهو ما يؤكد على امتلاكها لقدرات وكوادر متميزة يجب الاستثمار فيها وتنميتها.



وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن أبناء محافظة المنيا هم الأولى بالعمل في مشروعات مد كابلات الألياف الضوئية بالمحافظة؛ حيث وجه نحو زيادة أعداد المتدربين ببرامج شبكات الألياف الضوئية المقدمة من المعهد القومي للاتصالات، وتوفير فرص عمل لخريجي هذه البرامج للالتحاق بمشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات وصيانة وإدارة كابلات الألياف الضوئية التى تمدها الشركة المصرية للاتصالات فى قرى حياة كريمة بمحافظة المنيا.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الزيارة ستشهد تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة ومنها المتعلقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات ومتابعة خطة نشر أبراج المحمول، وتفقد وافتتاح مجموعة من مكاتب البريد بعد تطويرها بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المتعلقة بتفقد أنشطة وبرامج الوزارة فى مجال تنمية القدرات الرقمية لا سيما وأن بناء الإنسان يعد حجر الزاوية في استراتيجية مصر الرقمية؛ مؤكدا على أنه سيتم زيادة التعاون مع محافظة المنيا خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنتاجية.



وخلال الاجتماع؛ استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، والدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنيا في مجال التطوير المؤسسى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.



وعقب الاجتماع؛ شهد الدكتور عمرو طلعت، واللواء أسامة القاضى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة المنيا بشأن التطوير المؤسسى للمحافظة من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وكذلك التعاون فى تنمية القدرات والاستثمار فى الموارد البشرية، وبناء المجتمعات المعرفية فى قرى حياة كريمة بالمنيا.



ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بمحافظة المنيا، وكذلك الارتقاء بالمستوى المعرفى لكافة الفئات المجتمعية بقرى مبادرة حياة كريمة فى المحافظة من خلال مواكبة التطور التكنولوجى، والعمل على تعزيز الشمول والتثقيف الرقمى، ورفع الوعى المجتمعى بمشروعات التحول الرقمى؛ وتنفيذ برامج للتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.



وقع مذكرة التفاهم؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، والدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا.



كما شهد الدكتور عمرو طلعت واللواء أسامة القاضى توقيع بروتوكول تعاون بين محافظــة المنيا والمعهد القومى للاتصالات بشأن التعاون فى مجال وتنمية مهارات الكوادر العاملة بوحدات التحول الرقمى والمحليات بمحافظة المنيا وفقا لأحدث التقنيات الداعمة لكافة القطاعات فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التعاون فى إعداد المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ويتضمن البروتوكول تأهيل أكثر من 1000 متدرب كدفعة أولى على مستوى المحافظة فى عدد من التخصصات منها انترنت الأشياء، وعلوم البيانات والتعلم الآلى، والشبكات، ونظم المعلومات الجغرافية، وكابلات الألياف الضوئية. ويتم تنفيذ البرامج التدريبية فى فرع المعهد القومى للاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بمحافظة المنيا مع إمكانية تنفيذ بعض الدورات من خلال التدريب التفاعلى عن بُعد.



كما يتضمن البروتوكول تقديم الاستشارات الفنية بمجالات نظم المعلومات الجغرافية، وتدريب كوادر شبابية بمجال البنية الأساسية ونظم المعلومات والتحول الرقمى، وكذلك دعم وتطوير الكوادر الفنية من العاملين بالمحليات من خلال تأهيلهم فى مجال الشبكات والأمن السيبرانى، بالإضافة إلى تأهيل المجندين من أبناء محافظة المنيا لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وبموجب البروتوكول؛ يحصل المتدرب خلال فترة التدريب على برنامج متكامل من الدورات التخصصية وكذلك على التدريب العملى وفقا لاحتياجات سوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويؤهل للحصول على الشهادات الدولية للشركات العالمية فى بعض الدورات. كما سيتم تدريب مجموعة من الكوادر لتأهيلهم ليكونوا مُدربين معتمدين فيما بُعد.

وقع البروتوكول الدكتو محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات.



هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت واللواء اسامة القاضى بتفقد إدارة التحول الرقمى ونظم المعلومات بمحافظة المنيا التى تم إنشاؤها وتجهيزها على أحدث مستوى.



وفى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت والسيد محافظ المنيا بمجموعة من الشباب من الملتحقين وخريجى البرامج التدريبية بمركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بالمنيا.



وقد دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وعدد من الشباب من أبناء المحافظة الذين حصلوا على برامج الوزارة التدريبية فى مركز إبداع مصر الرقمية؛ كما استمع الدكتور عمرو طلعت إلى تجارب عدد من الشباب من خريجى البرامج التدريبية المقدمة من خلال مركز ابداع مصر الرقمية.



وأكد الدكتور عمرو طلعت فى كلمته أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة باستثمارات ٤.٢ مليار جنيه؛ داعيا الشباب إلى متابعة باقى المبادرات التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال مسيرة التعلم والتطور لمواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية.



وخلال اللقاء أشار المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا إلى إنه تم تدريب اكثر من ٢٦٠٠ شاب في البرامج المقدمة من الهيئة داخل مركز ابداع مصر الرقمية بالمنيا. كما تم احتضان ٧٠ شركة ناشئة في كافة المراحل ومنها من نجح فى الحصول على استثمارات.



وأوضحت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات أنه تم تدريب أكثر من ٢٠٠٠ شاب في برامج المعهد بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا كما حقق الشباب الملتحقين ببرامج تنمية مهارات العمل الحر عوائد عبر منصات العمل الحر بنحو ٢٦ ألف دولار وذلك قبل التخرج من المنحة.



كما استعرضت الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات جهود المعهد داخل مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا حيث تم تدريب قرابة ١٥٠٠ شاب.



وفى نهاية اللقاء؛ قام الدكتور عمرو طلعت واللواء أسامة القاضى بتسليم الشهادات لنماذج من خريجى البرامج التدريبية المقدمة من مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا.



يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات بهدف رعاية الإبداع وتشجيع وتحفيز العمل الابتكارى، ودعم رواد الأعمال وتوفير التدريب التقنى لتأهيل الشباب لمُتطلبات سوق العمل المحلى والدولى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال؛ حيث تضم المراكز المعامل التكنولوجية المتخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، والحاضنات التكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.



وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 8 مراكز إبداع مصر الرقمية، وجارى العمل على إنشاء 19 مركزا آخرين.



هذا ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة المنيا تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمبادرة حياة كريمة فى قرى المحافظة، حيث من المقرر أن يقوم السيد الوزير بافتتاح مكتبين للبريد بالمحافظة، وكذلك تفقد مشروع مد كابلات الألياف الضوئية بقرية معصرة ملوى ضمن مبادرة حياة كريمة، وتفقد سير العملية التدريبية فى مركز تدريب الشركة المصرية للاتصالات بالمنيا الجديدة، وكذلك تفقد أعمال التدريب فى برامج بناء القدرات الرقمية ومحو الأمية الرقمية لمواطنى قرى حياة كريمة. كما من المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى لأهالى قرية معصرة بمركز ملوى.