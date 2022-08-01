عاجل.. مصلحة الضرائب تعلن تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية

مختار توفيق: تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها

بدء تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة من المنظومة اعتبارًا من ١٥سبتمبر القادم





قال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم تخفيض مهلة الـ 6أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1أغسطس الحالى، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا ( خـــــلال نفس يوم الإصدار).

وأوضح "مختار توفيق " أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظيًا.

وقال " مختار توفيق " إن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة من المنظومة اعتبارًا من ١٥سبتمبر القادم، وذلك على الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،أو مأمورية الشركات المساهمة،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

مصلحة الضرائب تطلق رابط للاستعلام عن الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إنشاء رابط خاص للاستعلام عن الممولين المنضمين للمرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الالكترونية بمراحلها الفرعية من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبى على هذا الرابط https://www.eta.gov.eg/ar/e-invoice-st6-enquiry.

وأصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الالكترونية رقم (323 ) لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لقانمة الممولين المعلن عنها على موقع مصلحة الضرائب المصرية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

وأوضح عبد القادر أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه القرارات السابقة بالإلزام بالتسجيل على منظومة، لافتًا إلى أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الأسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وذلك اعتبارًا من 15 / 9/ 2022، والمرحلة الفرعية الثانية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وذلك اعتبارًا من 15 / 10 / 2022

وأضاف عبد القادر أن المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك اعتبارًا من 15 / 11 / 20222، بينما تشمل المرحلة الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادى الجديد والاقصر وأسوان والبحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة، وذلك اعتبارًا من 15 / 12 /2022.