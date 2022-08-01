تعرف على تفاصيل حفل كاظم الساهر بعد غياب 13 عامًا

استعدادات خاصة لحفل كاظم الساهر في فوكا باي

يعود النجم العربي الفنان العراقي كاظم الساهر للوقوف علي خشبة المسرح مرة اخري بعد 13 عاما، حيث يحيي حفل على خشبة مسرح "فوكا باي" - مشروع شركة تطوير مصر - علي طريق الإسكندرية - مرسي مطروح، وذلك الخميس القادم الموافق 4 أغسطس، حيث يفتح الحفل ابوابه للحضور في تمام السابعة مساءا، وستكون أولى الحفلات الغنائية التي يشدو فيها بأغنيات ألبومه الجديد المتوقع طرحه خلال الأيام المقبلة.

كاظم الساهر

اسعارتذاكر الحفل

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل من 1500 جنيه وحتي 8000 جنيه، والحفل من تنظيم فينتور لايف ستايل وكوكورو تحت رعاية شركة تطوير مصر.

كاظم الساهر

الجمهور يختار أغاني الحفل



وكان جمهور كاظم الساهر بمصر قام بعمل استفتاء لاختيار مجموعة من الأغاني ليتم إرسالها للقيصر كطلبات من جمهوره في مصر، وكانت القائمة النهائية التي اختارها مايقرب من 150 ألف شخص "اشكيك لمين" و"أستعجلت الرحيل" و"ملحمة لا يا صديقي" و"بعد الحب" و"سيدة عمري" و"هل نسيت العهد" و"اتحديات" و"لو أننا لم نفترق" و"إني خيرتك" و"مين قساك عليا".

كاظم الساهر

آخر حفلات كاظم الساهر



يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر كانت أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عددًا من أهم وأشهر أغنياته منها «إلى تلميذة»، و«ضمني على صدرك» التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و«تحب تتدلع»، و«هدد كسر»، و«هل عندك شك»، و«حب».

كاظم الساهر يروج لحفله في مصر



ونشر القيصر كاظم الساهر فيديو موضحًا أنه يتواجد حاليًا في مصر قائلًا: "مساء الخير جمهوري العزيز احنا بمصر بين أحبابنا وإن شاء الله التقيقكم يوم الخميس الساعة سابعة ونص في الساحل الشمالي الجميل".



آخر ألبومات كاظم الساهر



ويذكر أن آخر ألبومات القيصر كاظم الساهر بعنوان «حدثيني» عام 2019، ومن أغانيه «دلوعتي، وحنية، وحدثيني، وسلام عليك على رافديك، وصباح الخير يا هانم.