وظائف المترو 2022 | تعرف على أماكن التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

وظائف المترو 2022، يبحث الكثير من الشباب الراغب في العمل عن فرص مناسبة لالتحاقهم بأعمال تمكنهم من مواصلة حياتهم وبناء مستقبلهم وتحسين ظروفهم المعيشية، ليزيد البحث عن وظائف المترو التي تم الإعلان عنها.

وظائف المترو 2022

ويبحث الكثيرون عن أماكن التقديم في وظائف المترو 2022 إلى جانب الشروط الواجب توافرها للوظائف المعلنة، والأوراق التي يجب تقديمها التي تعتبر سندا قانونيا أمام الجهات الحكومية، من أجل إتمام التعيين.

معلومات عن وظائف المترو 2022

وتقدم بوابة الفجر كافة تفاصيل وظائف المترو 2022 المتعلقة بعناوين التقديم وطرق التواصل مع شركة التوظيف من أجل البدء في أولى الخطوات من أجل الالتحاق بتلك الوظائف.

طلبات وظائف المترو 2022

وطلبت شركة تأمين الخط الثالث لمترو الأنفاق أفراد أمن بمحطات المترو والمشاريع التابعة للشركة، وهو تم الإعلان عنه تحت مسمى وظائف المترو 2022 وهو ما نوضح تفاصيه في موضوعنا.

معلومات لا تفوتك عن وظائف المترو 2022

التواصل مع الشركة من أجل وظائف المترو 2022

يمكن التواصل مع المسؤولين عن وظائف المترو 2022 من خلال التواصل مع مسؤول التوظيف أو عبر إجراء مقابلات ببرج البنك الأهلى بميدان العباسية أمام مسجد النور.

الأوراق المطلوبة لـ وظائف المترو 2022

- فيش جنائي.

- صورة لشهادة المؤهل.

- صورة لبطاقة الرقم القومى.

- صورة لشهادة الميلاد.

مواصفات وظائف المترو 2022

- الراتب 3 آلاف جنيه صافي.

- العمل 6 أيام.

- أجازة يوم واحد.

- عدد ساعات العمل 10 ساعات.

- العمل على ورديات.

- سن التعيين من 21 حتى 40 سنة.

مميزات وظائف المترو 2022

- وجود تأمين طبي واجتماعى تتحمله الشركة،

- تسليم يونوفورم مجانا قبل استلام العمل.

- الحصول على الوظيفة أو الاستعلام دون رسوم.

أماكن العمل بوظائف المترو 2022

أوضح الإعلان الخاص بوظائف المترو 2022، أن أماكن العمل ستكون في عدة محطات منها: "عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".