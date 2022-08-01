مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة بث مباشر يلا شوت الجديد 1-8-2022 الدوري المصري

بث مباشر مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة اليوم يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره مصر المقاصة في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين لكلا الفريقين في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز 2022 حيث ينطلق هذا اللقاء الناري في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية في موقعة فنية كبيرة لدى حمزة الجمل المدير الفني للدراويش أمام عيد مرازيق المدير الفني للفريق الفيومي الذي يعد لقاء الليلة هو الأمل الأخير له من أجل ضمان البقاء في الدوري المصري الممتاز خاصة أن أي نتيجة غير الفوز تعني الهبوط إلى القسم الثاني بالنظر إلى صعوبة المباريات القادمة لدى الفريق في ظل المنافسة الشرسة مع أندية الجونة والمقاولون العرب وإيسترن كومباني الذي فجر كبرى مفاجآت هذه الجولة بالفوز على نادي سيراميكا كليبوباترا بهدف نظيف أنعش حظوظه في البقاء في الأضواء وعدم الهبوط وترك الصعوبات كلها في وجه المقاصة والجونة والمقاولون العرب مع الدراويش الراغبين في خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.





مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة





رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة اليوم الإسماعيلي قبل مباراة مصر المقاصة يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين فقط عن إيسترن كومباني ولذلك يخطط مدربه حمزة الجمل لتحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل تجاوز شبح الهبوط بعدما كان قد تجاوز أزمة الخسارة من نادي بيراميدز على ملعب الإسماعيلية برباعية نظيفة واستطاع تحقيق الفوز على الجونة بثلاثية في الجولة الماضية وهو ما يجعل الجماهير تترقب ما يمكن أن يقدمه في هذه الليلة.





بث مباشر مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة





مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة مباشر أما مصر المقاصة فإنه لا حول له ولا قوة في مواجهة اليوم بعدما احتل المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة ورغم قوة العرض الذي قدمه أمام نادي الأهلي فإنه خسر بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري.





مشاهدة الإسماعيلي ومصر المقاصة





رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة مباشر ويبدو تشكيل مباراة الإسماعيلي والمقاصة به عدد من الأوراق الرابحة لدى كلا الفريقين مثل عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي مع الدراويش وكريم حلاوة مع نادي مصر للمقاصة الذي سيقاتل على تحقيق الفوز في هذه الليلة من إحياء آمال البقاء في الممتاز.





البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة





